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Jhonny Rivera habría logrado las ayudas para entregar 20 casas a los afectados por el terremoto en Pereira

Pese a que el artista afirmó no querer anticiparse, cientos de fanáticos han aplaudido su generosidad con los más afectados.

Jhonny Rivera
FOTO: Captura de pantalla

Noticias RCN

agosto 27 de 2026
07:27 p. m.
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Jhonny Rivera se ha convertido en uno de los artistas más activos desde el pasado terremoto del 10 de agosto que afectó a más de 10 departamentos del país y que, hasta el momento, ha cobrado la vida de más de 300 personas.

Ante la magnitud de la devastadora tragedia, el artista ha salido por las calles de Pereira, desde el pasado 10 de agosto, para evaluar los daños registrados y brindar ayudas a quienes lo perdieron todo en aquel instante.

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Jhonny Rivera y las casas para los afectados por el terremoto

El intérprete de ‘Soy soltero’ ha compartido, por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, la información pertinente para poder donar a los más afectados del sismo, de magnitud 7,4, en Pereira.

Según sus más recientes declaraciones, ya habría logrado recolectar lo suficiente para poder regalar 20 casas a quienes la perdieron durante la emergencia.

Pese a que afirmó su interés por no anticiparse a la gran novedad, el hombre afirmó que se encuentra gestionando todo lo necesario para conseguir el terreno y construir las viviendas con todo lo necesario.

“Yo tengo el dinero para comprar, más o menos, unas 20 casas. Son casas dignas, casas buenas, con su cocina, su baño, sus dos alcobas, su sala, comedor. Casitas pequeñas, pero buenas y perfectas. Se necesita un lote grande, entonces ayer hicimos un acercamiento con la Alcaldía y están buscando el lote y la manera”, aseguró el cantante.

Ante esta situación, el artista insistió en la importancia de seguir ayudando a los más afectados en el proceso de recuperación del país. Por esto, el hombre compartió el único QR oficial del Nequi que abrió exclusivamente para recolectar donaciones para las víctimas del terremoto.

“Vamos por muy buen camino, yo no me voy a anticipar a contar nada porque ya tengo el dm estallado de la gente pidiéndome casas. Todavía no las tengo, pero las vamos a tener. Solamente les quiero dar las gracias por sus donaciones y, si me quieren seguir ayudando, el sueño será más grande”, añadió el cantante.

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Jhonny Rivera junto a los abuelitos del albergue afectado

Por otro lado, Jhonny ha sido viral en redes al anunciar que recibió en su casa a un grupo de abuelos que se vieron afectados por el terremoto. Por supuesto, las imágenes ya han conmovido a cientos de usuarios, quienes exaltaron la labor de Rivera y su generosidad con los afectados.

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