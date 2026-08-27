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¿Ya hay fecha para el lanzamiento del iPhone 18? Apple hizo anuncio oficial

Apple confirmó la fecha de su esperado evento de septiembre. Crece la expectativa por el iPhone 18 y los nuevos dispositivos que podría presentar.

¿Ya hay fecha para el lanzamiento del iPhone 18? Apple hizo anuncio oficial
Foto: redes sociales

Noticias RCN

agosto 27 de 2026
07:44 p. m.
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Apple puso fin a una parte de las especulaciones sobre su tradicional evento de septiembre. La compañía confirmó oficialmente que realizará una nueva presentación el miércoles 9 de septiembre de 2026, una cita que genera expectativa por la posible llegada de la familia iPhone 18 y otros dispositivos.

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Sin embargo, hay una precisión importante, pues Apple confirmó la fecha del evento, pero todavía no anunció oficialmente que el iPhone 18 será presentado ese día. La invitación publicada por la compañía únicamente habla de un “Apple Event”.

¿Cuándo sería presentado el iPhone 18?

El evento comenzará a las 10:00 a.m., hora del Pacífico, y tendrá como lema “Surprise and shine”. Apple informó que la transmisión podrá seguirse a través de su página web, Apple TV y YouTube.

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Aunque la compañía mantiene en secreto los productos que mostrará, Reuters señala que se espera la presentación de su nueva generación de iPhone, además de la posible llegada del primer teléfono plegable de Apple.

Los reportes previos apuntan a que los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max estarían entre las principales novedades. La versión estándar del iPhone 18, en cambio, podría seguir un calendario diferente.

Apple prepara una nueva etapa con su evento de septiembre

La presentación también tendrá un ingrediente especial para la compañía. Reuters informó que será el primer gran lanzamiento bajo el liderazgo de John Ternus, quien asumirá como CEO de Apple el 1 de septiembre en reemplazo de Tim Cook.

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Por ahora, entonces, el 9 de septiembre es una fecha oficial, pero habrá que esperar al evento para conocer exactamente cuáles serán los nuevos dispositivos.

Apple ya habilitó el espacio oficial para seguir la presentación y mantiene el misterio sobre sus anuncios.

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