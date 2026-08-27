Increíble: jugador de llaneros se fue expulsado por una falta cometida a los 13 segundos de juego

En el estadio Bello Horizonte de Villavicencio se enfrentan Llaneros y Millonarios por la fecha 7 de la Liga Betplay 2026-II. El cuadro local es uno de los animadores del torneo ubicándose en la segunda posición con 12 puntos, mientras los azules marchan octavos con 8 unidades.

El partido, que promete muchas emociones, tuvo su primera polémica cuando a los 13 segundos de juego, el jugador Jhon Vásquez le propinó una fuerte falta a Sebastián Valencia, situación que obligó al juez a revisar la jugada en el VAR y determinar la expulsión del jugador local.

Video: esta fue la falta que resultó en tarjeta roja para el jugador de Llaneros vs Millonarios

Cuando los jugadores apenas se estaban acomodando en cancha, Jhon Vásquez intentó hacer un regate sobre el rival que lo presionaba, pero en el momento en que el balón se alejó, con sus taches lo golpeó una zona sensible de la pierna que podría ser castigada con tarjeta roja.

El juez del partido, Ferney Ossa, no se percató inmediatamente de la gravedad de la falta, pero unos segundos después recibió una llamada por parte del VAR para que se acercara al monitor a revisar la jugada y, posteriormente, tomaría la decisión de expulsar al jugador de Llaneros, una de las máximas figuras del equipo en esta temporada.

Próximos partidos de Llaneros y Millonarios

A la espera de cómo se desarrolle el partido que se está jugando en Villavicencio, y que tiene ganando a los visitantes con gol de Francisco Chaverra a los 29 minutos de juego, tanto Llaneros como Millonarios ya conocen sus rivales de la próxima fecha. El equipo de la 'Media Colombia' visitará a Independiente Medellín el domingo 30 de agosto a las 4 de la tarde; por su parte, los embajadores recibirán en El Campín a Internacional de Bogotá el domingo 30 a las 6:15 p.m.

Como visitante, Millonarios ha jugado 9 partidos en 2026, de los cuales ganó 2, empató 3 y perdió 4.