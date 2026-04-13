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Millonarios llega con bajas clave ante América: ausencias sensibles complican al 'embajador'

Millonarios tendrá varias bajas ante América en partido decisivo para clasificar a los cuadrangulares.

Millonarios
Foto: @millosfcoficial

Noticias RCN

abril 13 de 2026
09:42 a. m.
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El margen de error se agotó para Millonarios. Tras el empate 1-1 en el clásico capitalino, el equipo albiazul quedó fuera del grupo de los ocho y ahora enfrenta un panorama complejo en la Liga BetPlay I-2026.

Con 22 puntos y en la décima posición, el conjunto dirigido por Fabián Bustos necesita un cierre perfecto para mantener vivas sus opciones de clasificación.

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El próximo reto será ante América de Cali en el estadio Pascual Guerrero, un partido que se perfila como decisivo. Sin embargo, el contexto no es favorable: el equipo capitalino tendrá varias ausencias clave que condicionan su rendimiento en un momento crítico del torneo.

¿Cuáles son las bajas de Millonarios contra América de Cali?

El técnico argentino deberá rearmar su nómina debido a sanciones disciplinarias que afectan directamente la estructura del equipo.

La ausencia más notoria es la de Rodrigo Contreras, expulsado en el clásico tras una acción con un rival.

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A esta baja se suman Jorge Arias y Mateo García, quienes no podrán estar disponibles por acumulación de tarjetas amarillas.

Estas ausencias comprometen tanto la zona defensiva como el equilibrio en el mediocampo, dos sectores fundamentales en un partido de alta exigencia.

Además, el defensor Andrés Llinás es duda tras salir con molestias físicas en el último compromiso. Su presencia dependerá de la evolución médica, lo que añade incertidumbre a la planificación del cuerpo técnico.

¿Está Millonarios al borde de la eliminación?

El escenario es exigente. Millonarios está obligado a ganar sus tres partidos restantes para alcanzar los 31 puntos, una cifra que históricamente suele ser el umbral mínimo para clasificar a los cuadrangulares.

El calendario tampoco da respiro: tras visitar a América, el equipo enfrentará a Deportes Tolima y cerrará ante Alianza FC. En ese contexto, cada partido adquiere carácter de final.

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Las estadísticas recientes muestran que la diferencia entre el octavo y el duodécimo lugar es mínima, lo que refleja una competencia cerrada en la tabla. Por ello, cualquier tropiezo podría dejar al conjunto embajador sin opciones.

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