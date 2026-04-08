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Se confirmó amistoso de la Selección Colombia tras el Mundial: fecha y lugar

El equipo de Néstor Lorenzo comenzará su preparación para las Eliminatorias de 2030 y la Copa América de 2028 con partidos amistosos en septiembre y octubre.

Jhon Arias Selección Colombia
FOTO: AFP

Ángel Ballén

agosto 04 de 2026
07:02 p. m.
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La Selección Colombia tiene otro rival confirmado para lo que será la fecha FIFA de septiembre y octubre, los primeros partidos que tendrá el equipo tras su participación en la Copa del Mundo de 2026, donde quedó eliminado en octavos de final.

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Cabe recordar que la FIFA cambió el calendario internacional, donde unificó las fechas de compromisos de septiembre y octubre, por lo que ahora los planteles estarán reunidos alrededor de 16 días y podrían disputar hasta cuatro partidos en este periodo.

¿Cuál es el nuevo rival confirmado para la Selección Colombia?

El primer amistoso confirmado oficialmente es contra la Selección de Perú. Esto debido a que la Federación Peruana de Fútbol anunciara los cuatro rivales que tendrá en esta fecha FIFA donde incluyen al equipo colombiano, además de Estados Unidos, Canadá y México.

Según la información divulgada por la FPF, el compromiso tendrá lugar el martes 6 de octubre de 2026 en Miami, Estados Unidos. Está por definirse la hora del encuentro, así como el tema de boletería para quienes busquen acompañar al combinado nacional.

¿Qué otros rivales tendría la Selección Colombia?

De momento, el otro rival confirmado para el equipo de Néstor Lorenzo es frente a la Selección de México, un partido que se ha repetido en varias ocasiones durante el ciclo del entrenador argentino. Fue confirmado por la Federación Mexicana de Fútbol.

Lo publicado en la página web oficial del equipo mexicano indica que se enfrentarán a Colombia el próximo 26 de septiembre en el M&T Bank Stadium, ubicado en la ciudad de Baltimore, Maryland, Estados Unidos. Será el primer partido de ambos equipos tras el Mundial.

México también se medirá a Perú, Chile y Estados Unidos y por ahora no se conocen cuáles serían los otros equipos que enfrentará Colombia.

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