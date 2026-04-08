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Sujeto que recorría armado el campo de golf de Trump en Los Ángeles fue detenido por las autoridades

Durante la campaña de 2024, un hombre armado fue sorprendido, escondiéndose entre los arbustos de un campo de Golf en el que jugaba el entonces candidato.

Foto: AFP
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AFP

agosto 04 de 2026
10:07 p. m.
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Un rifle de asalto, pistolas, cargadores de alta capacidad, chaleco antibalas y apuntes con “contenido alarmante” forman parte del arsenal confiscado tras el arresto de Jeanine John Taele, un sujeto de 38 años sorprendido merodeando las instalaciones del club de golf de Donald Trump en Rancho Palos Verdes, en Los Ángeles.

La detención se produjo el domingo por la tarde, justo dos días antes de que el mandatario estadounidense aterrizara en helicóptero en la propiedad, la noche del martes 4 de agosto, para presidir una velada de recaudación de fondos del Comité Nacional Republicano.

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¿Qué otros hallazgos realizaron las autoridades?

El despliegue de seguridad detectó a Taele mientras recorría el recinto registrando imágenes y videos, en lo que la oficina del alguacil describió como una aparente labor de vigilancia sobre el dispositivo de seguridad del lugar.

Al momento de ser abordado, el hombre portaba un cargador con 16 proyectiles de punta hueca en el bolsillo de su pantalón. El registro posterior a su automóvil reveló que llevaba una pistola con un cartucho en la recámara y otro proveedor adicional con el mismo tipo de munición; lo que motivó un allanamiento en su residencia a cargo de la unidad antiterrorista del FBI y del departamento del sheriff.

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Trump estuvo a punto de ser sorprendido por otro hombre armado cuando jugaba golf en campaña:

Aunque la fiscalía del condado de Los Ángeles procesa la información para determinar los cargos correspondientes, el incidente revive la sombra de los ataques armados contra el líder republicano.

Apenas en febrero de 2026 fue condenado a cadena perpetua Ryan Routh por un intento de magnicidio perpetrado en septiembre de 2024, cuando fue descubierto con un rifle semiautomático y mira telescópica entre los arbustos del club de golf de West Palm Beach mientras el entonces candidato jugaba una partida.

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