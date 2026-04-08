OFICIAL: Santa Fe vs. Boyacá Chicó, por la Liga BetPlay 2026 II, cambió de fecha a último momento

Independiente Santa Fe no ha tenido un buen arranque en la Liga BetPlay 2026 II.

En el debut, con una nómina mixta, los 'cardenales' perdieron 2-1 vs. Águilas Doradas, en el Estadio Cincuentenario.

Además, en la segunda fecha, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, los dirigidos por Pablo Repetto estuvieron dos veces en ventaja, pero terminaron empatando 2-2 vs. Once Caldas.

Es así como tan solo han sumado un punto de seis posibles y, tras su partido aplazado contra el Deportivo Pereira, buscarán recuperarse contra Boyacá Chicó, que sufrió el último fin de semana tras ser goleado 7-0 por América de Cali.

Sin embargo, ese encuentro entre los 'capitalinos' y los 'boyacenses' tuvo un cambio de última hora. ¿Cuándo se jugará?

¡El partido entre Santa Fe vs. Boyacá Chicó, por Liga BetPlay 2026 II, tiene nueva fecha!

En un principio, el partido entre el 'león' y los 'ajedrezados' se iba a jugar el domingo 9 de agosto, a las 2:00 de la tarde, en El Campín.

No obstante, debido a que Santa Fe enfrentará el miércoles 12 de agosto a River Plate, por la Copa Sudamericana, Boyacá Chicó accedió para que el encuentro se adelantara.

Por ende, se jugará el sábado 8 de agosto de 2026, a las 2:00 de la tarde, en el 'coloso de la 57'.

Este es el calendario de Independiente Santa Fe para los próximos días

Después de su partido vs. Boyacá Chicó, Independiente Santa Fe deberá cumplir los siguientes compromisos: