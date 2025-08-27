Lo que dice el reglamento del FPC sobre el polémico penalti de Millonarios en la Copa BetPlay

El partido de vuelta entre Real Cartagena y Millonarios, por los octavos de final de la Copa BetPlay, quedó marcado por una de las escenas más confusas y debatidas de la temporada en el fútbol colombiano.

En los minutos finales, el juez David Espinosa sancionó un penalti a favor del equipo capitalino, cobrado por Danovis Banguero, quien convirtió en primera instancia. Sin embargo, el gol fue anulado por invasión de área de un jugador azul, lo que generó un caos arbitral.

¿Qué dice la Regla sobre los penaltis?

La polémica surgió porque Espinosa, inicialmente, otorgó falta a favor de Real Cartagena. Posteriormente, y tras consultar con sus asistentes, ordenó repetir el cobro.

Finalmente, Banguero ejecutó de nuevo y marcó el tanto que aseguró la clasificación de Millonarios, aunque la controversia ya era viral en redes sociales.

El Reglamento de Juego (Regla 14, sobre penales) establece que si un jugador del equipo ejecutor invade el área y el balón termina en gol, la anotación debe ser convalidada, siempre que el invasor no toque la pelota ni intervenga directamente en la jugada.

En este caso, Brayan Cuero ingresó al área antes de tiempo, pero no participó en la acción. Por lo tanto, el primer cobro de Banguero debió validarse, sin necesidad de repetir la ejecución ni otorgar un tiro libre indirecto al rival.

Lo que dicen los expertos sobre esta polémica acción

El analista arbitral José Borda se pronunció rápidamente en redes sociales: “El árbitro Espinosa cometió 2 errores graves en el juego de Copa Cartagena vs. Millos. No debió repetir el penal inicial de Banguero, aunque Cuero invadió, no influyó en la acción, debió ‘dar el gol’. No debió dar indirecto y mucho menos repetirlo. Era gol”.

El reglamento también contempla que el cobro debe repetirse únicamente si es un defensor quien invade el área y esa acción incide en el resultado. Al no cumplirse estas condiciones, el primer tanto de Millonarios debía mantenerse.

Así quedaron los octavos de final de la Copa BetPlay 2025

Dim vs. Fortaleza

Santa Fe vs. Alianza FC

Real Cundinamarca vs. Pereira

Millonarios vs. Envigado

América de Cali vs. Bucaramanga

Junior FC vs. Atlético FC

Atlético Nacional vs. Quindío

Once Caldas vs. Pasto.