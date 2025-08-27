Hernán Torres debutó en Millonarios y dejó fuerte mensaje: "Hay que dejar la soberbia"

El debut oficial de Hernán Torres como técnico de Millonarios estuvo cargado de tensión. Aunque el equipo azul logró avanzar a la siguiente fase de la Copa BetPlay gracias al global 4-3 frente a Real Cartagena, la derrota 2-1 en el partido de vuelta encendió las críticas.

El entrenador no esquivó las preguntas difíciles y dejó frases que ya generan debate entre los hinchas.

Hernán Torres y su llamado a la unión en Millonarios

En medio de los cuestionamientos por el rendimiento del equipo, Torres se mostró firme: "No es el momento de buscar culpables, es el momento de unir, de que levantemos a Millonarios todos, la afición, el periodismo, tenemos que estar unidos", afirmó.

El técnico fue más allá y envió un mensaje directo: "No queda más. Queda motivar e incentivar, dejar a un lado la soberbia y el odio, unámonos como lo hicimos en 2012 y lo conseguimos todos (...) Todos los que estamos en Millonarios, queremos levantarnos".

Con estas palabras, el estratega apeló a la memoria de aquel histórico título que le devolvió la gloria al club después de más de dos décadas de sequía.

"Yo vine a trabajar, no exigí nada"

Ante otra pregunta incómoda sobre las condiciones en las que llegó al club, Torres respondió con firmeza: "Yo vine a trabajar, no exigí nada, que iba a exigir si la nómina ya estaba. Estoy estudiando y evaluando la nómina, veo que hay material para trabajar. Se exigirá después, no puedo ponerme a lamentar, tengo que trabajar y conseguir resultados", señaló.

Sobre el análisis del partido, el DT destacó el orden mostrado en la primera parte: "El equipo, en el primer tiempo, hizo un buen trabajo. Me gustó por el orden que tuvo (...) En el fútbol se sufre, sufrimos, pero lo conseguimos".

Así las cosas, Millonarios se alistará para visitar a Águilas Doradas por Liga el próximo 29 de agosto.