Así fue el primer partido de pretemporada de Millonarios: derrota ante River Plate

Millonarios debutó en la pretemporada 2026 con derrota ante River Plate en Montevideo, en un partido que dejó sensaciones mixtas y varias conclusiones.

Millonarios vs. Ruver Plate
Foto: Millonarios oficial

Noticias RCN

enero 11 de 2026
08:53 p. m.
Millonarios disputó su primer partido del 2026 en medio de la pretemporada internacional, enfrentando a River Plate en la Serie Río de la Plata.

El compromiso se jugó en el Estadio Nacional de Montevideo, con una asistencia reducida en las tribunas, pero con buen ritmo competitivo para ambos equipos, que comienzan a ajustar sus piezas de cara a la temporada oficial.

El encuentro dejó sensaciones mixtas para el equipo bogotano. Aunque el resultado no fue favorable, el cuerpo técnico sacó conclusiones importantes en un duelo exigente ante uno de los clubes más fuertes del continente.

Un primer tiempo con dominio de River Plate

Durante la primera mitad, River Plate fue el equipo que mostró mayor iniciativa. El conjunto argentino tuvo más chispazos ofensivos y logró inquietar en varios pasajes a la defensa de Millonarios.

Juan Fernando Quintero fue uno de los protagonistas, aportando claridad con un par de pases filtrados que rompieron líneas y encendieron las alarmas en el cuadro azul.

Millonarios, por su parte, apostó por el orden y por sostener el ritmo, aunque le costó generar peligro real en el arco rival. Diego Novoa respondió cuando fue exigido y evitó que el marcador se abriera antes del descanso.

Millonarios mejoró, pero no evitó la derrota

Para el segundo tiempo, el equipo embajador mostró una mejor versión. Millonarios tomó la iniciativa, manejó más la pelota y lideró varias acciones ofensivas, pero la falta de eficacia le impidió reflejar ese dominio en el marcador.

Al minuto 69' llegó el único gol del partido. Tras una falta de Álex Paz dentro del área, el árbitro sancionó penalti para River Plate. Gonzalo Montiel se encargó de la ejecución y venció a Diego Novoa con un remate al costado derecho.

River pudo agrandar el marcador, pero en los últimos Digo Novoa fue la figura atajando un penalti.

Pese a la derrota, Millonarios continuará su gira por el sur del continente. El próximo reto será este miércoles 14 de enero, cuando visite a Boca Juniors en La Bombonera, en el marco de la Copa Miguel Ángel Russo, torneo homenaje al histórico entrenador.

Así formó Millonarios: Diego Novoa; Carlos Sarabia, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Álex Paz, Danovis Banguero; David Silva, Mateo García y Stiven Vega. Un primer examen que deja lecciones en la antesala del 2026.

