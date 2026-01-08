Falcao García tendría acción en Millonarios antes de lo pensado

La ilusión de los hinchas de Millonarios con el regreso de Radamel Falcao García no deja de crecer y, en las últimas horas, esa expectativa se ha intensificado aún más. El ‘Tigre’, confirmado como el fichaje estelar del club embajador para la temporada 2026, podría volver a vestirse de corto y disputar minutos oficiales o amistosos antes de lo que muchos imaginaban. Su retorno no solo representa un golpe mediático para el fútbol colombiano, sino también una inyección anímica para un equipo que busca protagonismo local e internacional.

Falcao vuelve al club de sus amores tras un semestre completo sin competencia profesional. Si bien este periodo de inactividad podría suponer un proceso de adaptación física y futbolística, en el entorno azul confían en que su experiencia, jerarquía y mentalidad competitiva le permitirán ponerse rápidamente a tono con el grupo. Más allá de los plazos iniciales que se manejaban, el panorama empieza a mostrar un regreso anticipado del máximo goleador histórico de la Selección Colombia a las canchas.

Integración inmediata en la gira internacional

De acuerdo con la información conocida, Radamel Falcao se integrará al plantel de Millonarios este jueves 8 de enero en Buenos Aires, ciudad donde el equipo adelanta parte de su gira de pretemporada. El cuerpo técnico considera clave que el delantero se sume cuanto antes a la dinámica del grupo, no solo para trabajar en lo físico, sino también para adaptarse al modelo de juego y fortalecer la cohesión del vestuario.

Millonarios tiene por delante compromisos de alto calibre que servirán como pruebas exigentes. El próximo domingo, el conjunto bogotano enfrentará a River Plate en Uruguay, en un amistoso internacional que genera gran expectativa. Posteriormente, el equipo se medirá ante Boca Juniors, otro rival histórico del continente. Estos encuentros representan un escenario ideal para que Falcao empiece a recuperar sensaciones competitivas y sume sus primeros minutos con la camiseta azul en esta nueva etapa.

Minutos de pretemporada antes del regreso oficial a la Liga

Aunque el ‘Tigre’ no podrá estar presente en las primeras fechas de la Liga debido a una sanción que arrastra desde finales del primer semestre de 2025, la posibilidad de verlo en acción durante la pretemporada es una noticia alentadora para el club y sus aficionados. Estos partidos permitirían que el delantero gane ritmo sin la presión del calendario oficial, preparándose de la mejor manera para cuando esté habilitado reglamentariamente.

Para Millonarios, contar con Falcao activo cuanto antes es clave desde lo deportivo y lo emocional. Su liderazgo dentro del campo, su lectura del juego y su capacidad para aparecer en momentos determinantes pueden marcar la diferencia en un semestre exigente. Así, el regreso del ‘Tigre’ no solo se anticipa en el calendario, sino que empieza a tomar forma como uno de los grandes atractivos del inicio de 2026, renovando la ilusión de una hinchada que sueña con ver a su ídolo rugir nuevamente en El Campín.