CANAL RCN
Deportes

Dónde ver Millonarios vs. River Plate, amistoso de pretemporada: fecha y hora

Millonarios y River Plate se estarán enfrentando en un amistoso de pretemporada. Prográmese para el juego.

Millonarios
Foto: @millosfcoficial

Noticias RCN

enero 10 de 2026
11:30 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Millonarios continúa afinando detalles de cara a una nueva temporada y lo hará con una exigente prueba internacional. El conjunto albiazul se medirá este domingo 11 de enero ante River Plate en un partido amistoso de pretemporada, un compromiso que ha despertado gran expectativa entre los aficionados ‘embajadores’, quienes esperan ver un equipo competitivo, intenso y con señales claras de evolución futbolística.

El duelo cobra un valor especial no solo por el prestigio del rival, sino también por el contexto histórico que rodea el enfrentamiento. Una vez más, la historia reúne a los dos clubes apodados ‘Millonarios’, en un choque que, aunque amistoso, tendrá aroma de partido grande y servirá como termómetro para medir el nivel del equipo bogotano ante uno de los gigantes del continente.

Millonarios jugaría contra Boca Juniors de Argentina: esta es la fecha
RELACIONADO

Millonarios jugaría contra Boca Juniors de Argentina: esta es la fecha

Un clásico sudamericano en territorio neutral

El encuentro se disputará en Maldonado, Uruguay, en el marco del torneo amistoso Serie Río de la Plata, un certamen que reúne a equipos sudamericanos en plena etapa de preparación. El pitazo inicial está programado para las 7:00 p.m. (hora colombiana), en un escenario ideal para observar el comportamiento del plantel en condiciones de alta exigencia.

Para Millonarios, este compromiso representa una oportunidad valiosa para poner a prueba su idea de juego frente a un rival con jerarquía internacional. El cuerpo técnico, encabezado por Hernán Torres, buscará evaluar el funcionamiento colectivo, la intensidad defensiva y la capacidad del equipo para competir ante un rival que suele imponer ritmo y presión alta.

Nuevas caras y expectativas en la hinchada azul

Uno de los grandes atractivos del partido será la posibilidad de ver en acción a los nuevos fichajes, entre ellos Mateo García y Rodrigo Ureña, quienes llegan con la misión de fortalecer la estructura del equipo y aportar variantes tanto en lo táctico como en lo individual. Este tipo de encuentros permiten al cuerpo técnico observar la adaptación de los refuerzos y su entendimiento con la base del plantel.

Cinematográfica presentación de Rodrigo Ureña en Millonarios: así oficializaron al 'pitbull'
RELACIONADO

Cinematográfica presentación de Rodrigo Ureña en Millonarios: así oficializaron al 'pitbull'

Los aficionados de Millonarios esperan no solo un resultado positivo, sino un juego atractivo, con identidad, orden y ambición ofensiva. Si bien se trata de un amistoso, el contexto internacional eleva la exigencia y convierte el partido en una prueba clave dentro del proceso de pretemporada.

Para quienes deseen seguir el encuentro desde Colombia, el compromiso será transmitido en vivo a través de ESPN y Disney+, plataformas que permitirán observar cada detalle de este esperado duelo. Así, Millonarios afronta un nuevo capítulo de su preparación con la ilusión intacta y la mira puesta en llegar en óptimas condiciones al inicio de la competencia oficial.

Ryan Reynolds ‘Deadpool’ ya recibió la camiseta de Inter de Bogotá y el video es viral
RELACIONADO

Ryan Reynolds ‘Deadpool’ ya recibió la camiseta de Inter de Bogotá y el video es viral

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Dimayor

Polémica en la Liga BetPlay: jugadores analizarían cese de actividades por decisión de Dimayor

Jhon Arias

Jhon Arias sigue derecho: ¡Volvió a marcar gol con Wolverhampton, ahora en la FA Cup!

Independiente Santa Fe

Santa Fe inició su pretemporada con pie izquierdo: así cayó en Tenjo ante Deportivo Táchira

Otras Noticias

Peajes

Estos son los 15 peajes que tendrán aumento adicional desde enero de 2026

Conozca cuáles son los 15 peajes en Colombia que tendrán un aumento adicional en 2026, además del IPC. Fechas, razones y lista completa para conductores.

Venezuela

Confirman la liberación de los presos políticos Virgilio Laverde y Didelis Raquel Corredor

Familiares de presos políticos se mantienen en vigilia mientras avanzan las liberaciones de los encarcelados.

Metro de Bogotá

Llegó a Bogotá el cuarto tren de la Línea 1 del Metro

Artistas

Aplazan esperado concierto en Bogotá: banda internacional da nueva fecha para 2026

Cuidado personal

Muelas del juicio retenidas: ¿cómo identificarlas y cuál es la mejor alternativa?