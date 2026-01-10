Dónde ver Millonarios vs. River Plate, amistoso de pretemporada: fecha y hora

Millonarios continúa afinando detalles de cara a una nueva temporada y lo hará con una exigente prueba internacional. El conjunto albiazul se medirá este domingo 11 de enero ante River Plate en un partido amistoso de pretemporada, un compromiso que ha despertado gran expectativa entre los aficionados ‘embajadores’, quienes esperan ver un equipo competitivo, intenso y con señales claras de evolución futbolística.

El duelo cobra un valor especial no solo por el prestigio del rival, sino también por el contexto histórico que rodea el enfrentamiento. Una vez más, la historia reúne a los dos clubes apodados ‘Millonarios’, en un choque que, aunque amistoso, tendrá aroma de partido grande y servirá como termómetro para medir el nivel del equipo bogotano ante uno de los gigantes del continente.

Un clásico sudamericano en territorio neutral

El encuentro se disputará en Maldonado, Uruguay, en el marco del torneo amistoso Serie Río de la Plata, un certamen que reúne a equipos sudamericanos en plena etapa de preparación. El pitazo inicial está programado para las 7:00 p.m. (hora colombiana), en un escenario ideal para observar el comportamiento del plantel en condiciones de alta exigencia.

Para Millonarios, este compromiso representa una oportunidad valiosa para poner a prueba su idea de juego frente a un rival con jerarquía internacional. El cuerpo técnico, encabezado por Hernán Torres, buscará evaluar el funcionamiento colectivo, la intensidad defensiva y la capacidad del equipo para competir ante un rival que suele imponer ritmo y presión alta.

Nuevas caras y expectativas en la hinchada azul

Uno de los grandes atractivos del partido será la posibilidad de ver en acción a los nuevos fichajes, entre ellos Mateo García y Rodrigo Ureña, quienes llegan con la misión de fortalecer la estructura del equipo y aportar variantes tanto en lo táctico como en lo individual. Este tipo de encuentros permiten al cuerpo técnico observar la adaptación de los refuerzos y su entendimiento con la base del plantel.

Los aficionados de Millonarios esperan no solo un resultado positivo, sino un juego atractivo, con identidad, orden y ambición ofensiva. Si bien se trata de un amistoso, el contexto internacional eleva la exigencia y convierte el partido en una prueba clave dentro del proceso de pretemporada.

Para quienes deseen seguir el encuentro desde Colombia, el compromiso será transmitido en vivo a través de ESPN y Disney+, plataformas que permitirán observar cada detalle de este esperado duelo. Así, Millonarios afronta un nuevo capítulo de su preparación con la ilusión intacta y la mira puesta en llegar en óptimas condiciones al inicio de la competencia oficial.