Hubo una salida de ÚLTIMA HORA en Millonarios: ya es OFICIAL

Tras la confirmación de Radamel Falcao García, la llegada a Argentina para los amistosos vs. River Plate y Boca Juniors y la revelación del plan de abonos para el 2026, Millonarios realizó otro anuncio importante.

En la tarde de este 8 de enero, el club 'albiazul' informó que una negociación prosperó y que uno de sus delanteros dejó de hacer parte del plantel dirigido por Hernán Torres.

¿De quién se trata? ¿Cuál equipo lo fichó? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Esta fue la salida de última hora que confirmó Millonarios

Millonarios, a través de un breve comunicado de prensa, les informó a sus hinchas, a la prensa y al público en general que Juan Esteban Carvajal, el joven delantero, fue trasferido al fútbol de Estados Unidos.

"Millonarios informa que Juan Esteban Carvajal ha sido transferido al Club Phoenix Rising de la USL Championship de Estados Unidos", comenzó enfatizando el 'embajador'.

"A Juan Esteban Carvajal le deseamos muchos éxitos en sus próximos proyectos", añadió Millonarios.

Además, Julián Capera, el periodista de ESPN, reveló que el delantero firmó con su nuevo club hasta el 2028 y que, tras la operación, Millonarios se quedó con un porcentaje de los derechos para cuando pueda presentarse una futura venta.

Así serán los amistosos de Millonarios vs. River Plate y Boca Juniors

Millonarios enfrentará a River Plate, en el estadio Gran Parque Central de Montevideo, el próximo domingo 11 de enero, a las 7:00 de la noche (hora de Colombia).

Además, posteriormente, jugará vs. Boca Juniors, en el estadio La Bombonera, el miércoles 14 de enero, a las 5:00 de la tarde (hora de Colombia).

Mientras tanto, su debut en la Liga BetPlay I 2026 será vs. Bucaramanga, en condición de visitante, aunque la Dimayor aún no ha podido revelar la programación por la no disponibilidad del estadio Alberto Grisales.