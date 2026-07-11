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Ofensiva militar en Amalfi busca capturar a alias Chiquito Malo, cabecilla del Clan del Golfo

La acción incluyó un bombardeo contra integrantes del GAO-cartel del narcotráfico EGC/Clan del Golfo.

Foto: @COL_EJERCITO/X
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Noticias RCN

julio 11 de 2026
06:05 p. m.
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El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, informó este sábado que desde la noche del viernes tropas del Ejército Nacional, en coordinación con la Fuerza Aérea Colombiana y con apoyo de la Policía Nacional, adelantan una operación militar en zona rural de Amalfi, Antioquia. La acción incluyó un bombardeo contra integrantes del GAO-cartel del narcotráfico EGC/Clan del Golfo.

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Según el jefe de la cartera de Defensa, “en Colombia no hay espacio para los criminales. Cada 20 horas nuestra Fuerza Pública adelanta un combate contra los criminales”.

Neutralizaciones contra el Clan del Golfo

De acuerdo con el reporte del ministro Sánchez, más de 8.400 integrantes del EGC/Clan del Golfo han sido neutralizados en los últimos cuatro años, lo que convierte a esta organización en la estructura criminal más golpeada por la Fuerza Pública en términos de bajas y capturas.

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El ministro aseguró que las operaciones se mantienen con toda la capacidad y contundencia para proteger a los colombianos y reducir el accionar delictivo de este grupo armado ilegal.

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Recompensa por alias Chiquito Malo

Aunque la operación en Amalfi se dirige contra una subestructura del Clan del Golfo, el Gobierno reiteró que continúa vigente la recompensa de hasta 5.000 millones de pesos por información que permita ubicar y capturar a alias Chiquito Malo, principal cabecilla de la organización.

Las tropas permanecen en el área y se espera que en las próximas horas se entreguen detalles sobre los resultados de la operación.

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