Millonarios hizo oficial su nuevo refuerzo para la Liga BetPlay II-2026

Millonarios oficializó este sábado 4 de julio a Francisco Chaverra como su nuevo refuerzo para la Liga BetPlay II-2026. El extremo llega procedente de Independiente Medellín y se convierte en la segunda incorporación del equipo embajador para el segundo semestre del año.

Millonarios sigue moviéndose en el mercado de fichajes con el objetivo de fortalecer su plantilla de cara a la Liga BetPlay II-2026. Después de confirmar el regreso de Daniel Ruiz tras su paso por el CSKA Moscú, el club bogotano anunció la incorporación del extremo Francisco Chaverra, uno de los futbolistas más destacados del Independiente Medellín en las últimas temporadas.

La presentación se realizó a través de las redes sociales del club, donde Millonarios compartió un video con algunas de las mejores jugadas y goles del atacante, quien buscará convertirse en una pieza importante dentro del esquema del entrenador para el segundo semestre del campeonato.

¿Quién es Francisco Chaverra, el nuevo jugador de Millonarios?

Francisco Chaverra llega a Millonarios después de una destacada etapa en Independiente Medellín. Con el conjunto antioqueño disputó 109 partidos, marcó 14 goles y aportó 10 asistencias, participando directamente en 24 anotaciones.

Durante el primer semestre de 2026 tuvo continuidad tanto en la Liga BetPlay como en la Copa Colombia y la Copa Libertadores, acumulando 29 compromisos oficiales.

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El extremo vallecaucano inició su carrera profesional en Orsomarso y posteriormente pasó por La Equidad, Independiente Santa Fe e Independiente Medellín. Ahora afrontará un nuevo reto con la camiseta azul, en el que será el quinto club de su carrera.

¿Cómo va el mercado de fichajes de Millonarios?

Hasta el momento, Millonarios suma dos novedades importantes para afrontar el segundo semestre: el regreso de Daniel Ruiz y la llegada de Francisco Chaverra.

En cuanto a las salidas, el club ya confirmó las desvinculaciones de Diego Novoa, Jorge Cabezas Hurtado, Álex Castro y Nicolás Giraldo, por lo que la dirigencia continúa evaluando nuevas alternativas para reforzar otras posiciones del plantel.

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La expectativa de la hinchada también pasa por conocer si el equipo realizará más incorporaciones antes del cierre del mercado de fichajes.

¿Cuándo debutará Millonarios en la Liga BetPlay II-2026?

El conjunto embajador ya tiene definido su primer compromiso del semestre. Millonarios debutará frente a Atlético Bucaramanga el próximo sábado 25 de julio, a partir de las 6:10 p. m., con la ilusión de comenzar el campeonato con una victoria y de que sus nuevos refuerzos empiecen a marcar diferencia desde las primeras jornadas.