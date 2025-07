Millonarios ya tiene todo listo con su segundo refuerzo: estos son los detalles

Millonarios tiene la intención de reforzar el ataque por sus bandas para volver a soñar con conseguir su estrella 17. Fue así como el pasado 7 de julio finiquitó la negociación con Edwin 'Shirra' Mosquera, que jugó en el último semestre en Atlanta de la MLS, y en las últimas horas terminó de acordar todos los términos personales con el jugador que sería su segundo refuerzo.

Este atacante por banda ya fue dirigido por David González en el Deportes Tolima y, por lo tanto, él mismo lo pidió y le aclaró a los directivos que era una de sus prioridades.

¿De quién se trata? ¿Cuál fue la última información que se conoció? Entérese de todos los detalles aquí en Noticias RCN.

Alex Castro ya tiene un acuerdo verbal para ser nuevo jugador de Millonarios

Durante los últimos días se ha conocido que Millonarios, por pedido de David González, está muy interesado en Alex Castro y que las gestiones se han adelantado considerablemente para que el jugador pueda vestirse de 'azul' en la Liga BetPlay II 2025.

Además, este 8 de julio de 2025 se informó que los valores del contrato ya se cerraron y que, por ende, Alex Castro ya pactó un acuerdo verbal con Millonarios para que se complete la transferencia.

"Acuerdo verbal entre Millonarios y Alex Castro. El embajador espera que viaje esta semana a Bogotá para firmar su contrato", escribió el periodista Felipe Sierra en su cuenta de X.

"De pasar exámenes médicos, el extremo firmará por un año (hasta junio de 2026). Es petición especial de David González", complementó el comunicador.

Estos fueron los números de Alex Castro, el jugador que tiene todo listo con Millonarios, en la última temporada

Alex Castro fue uno de los habituales titulares del Deportes Tolima en la última temporada y, en consecuencia, jugó 1.486 minutos en 22 partidos.

Durante ese tiempo, Alex Castro anotó dos goles (vs. Pereira) y realizó dos asistencias (vs. Once Caldas y Fortaleza).