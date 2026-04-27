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Cambio de canal para Millonarios vs. Sao Paulo: hora y dónde verlo EN VIVO🔴

Millonarios recibe este martes a Sao Paulo en uno de los grandes partidos de la Copa Sudamericana. Prográmese con el juego.

Millonarios
Foto: @millosfcoficial

Noticias RCN

abril 27 de 2026
04:42 p. m.
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La Copa Sudamericana entra en una fase determinante y Millonarios afronta un reto de alto calibre este martes 28 de abril, cuando reciba a São Paulo en el estadio Nemesio Camacho El Campín por la tercera fecha de la fase de grupos. El compromiso no solo promete emociones por la jerarquía del rival, sino también por el contexto en la tabla, que obliga al conjunto capitalino a responder ante su gente.

Se espera una asistencia cercana a los 30.000 aficionados, un marco importante que podría jugar un papel clave en el desarrollo del encuentro. La hinchada azul, fiel en las noches internacionales, será un impulso adicional para un equipo que necesita hacerse fuerte en casa si quiere encaminar su clasificación a la siguiente ronda.

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Un duelo directo por el liderato del grupo

El conjunto brasileño llega a Bogotá como líder sólido con seis unidades, tras haber ganado sus dos primeros compromisos, lo que lo posiciona como uno de los favoritos del grupo. En contraste, Millonarios suma tres puntos, producto de una victoria y una derrota, por lo que este partido representa una oportunidad inmejorable para igualar la línea del líder y reconfigurar la lucha por el primer lugar.

El desafío no es menor. São Paulo es un equipo con experiencia internacional, orden táctico y jugadores determinantes en el último tercio del campo. Sin embargo, Millonarios ha demostrado en su estadio que puede competir ante rivales de peso, especialmente cuando logra imponer su ritmo y controlar la posesión del balón.

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La obligación de hacerse fuerte en casa

Para los dirigidos por Fabián Bustos, el objetivo es claro: sumar de a tres. Un triunfo no solo significaría alcanzar al líder en puntos, sino también ganar confianza y posicionarse como serio aspirante a avanzar de fase. La clave estará en la eficacia en ataque y la solidez defensiva, dos aspectos que han marcado la diferencia en este tipo de competencias.

Además, el equipo capitalino deberá gestionar bien los momentos del partido, evitando errores que puedan ser capitalizados por un rival que no suele perdonar. La intensidad desde el inicio y el aprovechamiento de las opciones generadas serán determinantes.

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El compromiso está programado para las 7:30 p.m. (hora colombiana) y contará con transmisión para todo el país a través de DirecTV Sports en su canal 610. Todo está servido para una noche de alto nivel en Bogotá, en la que Millonarios buscará dar un golpe de autoridad en el torneo continental.

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