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¿Qué fue lo que hizo Sabastian Sawe para romper la barrera de las 2 horas en la Maratón de Londres? Revelan las claves

El histórico resultado en el Maratón de Londres combinó entrenamiento, nutrición y tecnología.

Sabastian Sawe
Foto: AFP

Noticias RCN

abril 27 de 2026
05:36 p. m.
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El atletismo vivió un momento histórico en el Maratón de Londres, donde por primera vez en una competencia oficial se rompió la barrera de las dos horas.

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La marca no solo representa un logro deportivo, sino que también ha generado cuestionamientos sobre el papel de la tecnología en el rendimiento de los atletas.

Keniano rompió recórd haciendo una maratón en menos de 2 horas

El keniano Sabastian Sawe, de 31 años, cruzó la meta frente al Palacio de Buckingham con un tiempo de 1 hora, 59 minutos y 30 segundos, en una jornada con condiciones ideales: 18 grados centígrados y ausencia total de viento.

Detrás llegó el etíope Yomif Kejelcha con 1:59:41. Ambos superaron el récord que ostentaba desde 2023 el keniano Kelvin Kiptum (2:00:35), fallecido meses después en un accidente.

La magnitud del logro ha puesto el foco en los factores que lo hicieron posible. Por un lado, los avances en entrenamiento, recuperación física y nutrición han sido determinantes.

¿Qué hizo Sabastian Sawe para romper la barrera de las 2 horas en la Maratón de Londres?

En el caso de Sawe, especialistas destacaron su ingesta de 115 gramos de carbohidratos por hora, una cifra significativamente superior a los estándares tradicionales, que solían ubicarse entre 60 y 90 gramos.

Pero el elemento más disruptivo ha sido la tecnología. Tanto Sawe como Kejelcha utilizaron zapatillas de Adidas que pesan apenas 97 gramos y cuentan con una suela de 39 milímetros de espesor.

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Estas incorporan una placa de carbono que funciona como un resorte, reduciendo el desgaste y mejorando la eficiencia, combinada con espuma ultraligera que optimiza la amortiguación.

Este tipo de calzado, introducido en 2016, ha revolucionado las carreras de fondo. Estudios estiman que puede aumentar el rendimiento en cerca de un 4%, lo que ha sido clave en la caída de múltiples récords en los últimos años.

El impacto fue tal que World Athletics intervino en 2020 para regular su uso, estableciendo límites en el grosor de la suela (40 milímetros) y restringiendo el número de placas rígidas permitidas.

Sin embargo, el resultado también ha despertado dudas. Sawe, prácticamente desconocido en el maratón hace dos años, logró una mejora que expertos comparan con que Armand Duplantis superara su récord mundial por un margen inusualmente amplio de una sola vez.

A esto se suma el contexto del atletismo keniano, marcado por más de 140 sanciones por dopaje desde 2017, incluyendo a figuras como Ruth Chepngetich. Frente a estas sospechas, Sawe ha defendido la transparencia de su proceso, asegurando que está sometido a controles junto a la Unidad para la Integridad del Atletismo.

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