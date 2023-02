¡Luto en el fútbol! Mueren jóvenes promesas tras fuerte accidente del bus donde se movilizaban

Cuatro personas murieron, entre ellas tres adolescentes de entre 14 y 17 años, y otras 29 resultaron heridas la madrugada del pasado lunes en el accidente de un autobús que transportaba a un equipo juvenil de fútbol en el centro-este de Brasil, informaron los bomberos.

El siniestro ocurrió cuando el vehículo que movilizaba al equipo amateur Esporte Clube Vila Maria Elena se desplomó por un puente de unos diez metros de altura que atraviesa el río Angu, en el municipio de Além Paraíba, en Minas Gerais, indicó la autoridad de ese estado en un comunicado.

Dentro del bus iban 33 personas: 28 adolescentes, cuatro adultos de la comisión técnica del club y el conductor, cuya edad y sexo no fueron precisados.

Las personas que sobrevivieron resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital de Sao Salvador, en Além Paraíba, agregaron los bomberos, sin precisar su estado.

El plantel del Vila Maria Elena, un equipo amateur de la ciudad de Duque de Caxias, en el estado de Rio de Janeiro (sureste), regresaba de un torneo disputado en Ubaporanga, en Minas Gerais, cuando sucedió el accidente.

El club participó el fin de semana por primera vez en la Copa Nacional de Base, una competición futbolística que reúne a equipos juveniles de diversas categorías.

A penas se dio a conocer el fuerte accidente, uno de los padres de las víctimas mortales habló con los medios de Brasil asegurando que, en la última conversación con su hijo, le decía que estaba muy contento, ya que logró consagrarse campeón de la categoría que disputaron, logrando cumplir uno de los sueños que tenía como jugador profesional.

“Él dijo: papá, voy a volver con la medalla”, aseguró Gilson en video divulgado en las redes sociales.

Atletas de um projeto social do EC Vila Maria Helena, de Duque de Caxias sofreram um acidente, na BR-116, em Além Paraíba, após participarem de um campeonato em Ubaporanga e vencerem na categoria sub-18. De acordo com informações da organização do campeonato @ubaporangaesportes a pic.twitter.com/kGKrRYolpE