Exjugador de Escocia arremetió contra Alfredo Morelo: “no está para jugar en primera división”

Alfredo Morelo sigue generando todo tipo de comentarios en el fútbol de Escocia, pues a pesar de tener una buena actuación con Rangers en los últimos partidos, se dio a conocer que una leyenda del fútbol de esté país apuntó contra el delantero y su estado físico, el cual ha sido criticado desde que se reanudó la liga tras el parón por el Mundial de Catar 2022.

En conversaciones con Football Insider, Frank McAvennie, exjugador del Celtic (equipo rival del Rangers) aseguró que el delantero colombiano no está en forma física para jugar fútbol de primera división y que simplemente tiene minutos de juego por las lesiones de algunos jugadores de la plantilla del equipo escocés.

“Se puede ver que Morelos no está en forma. Lo miras y piensas que no está en forma. Ciertamente, no está lo suficientemente en forma para el fútbol de primera división. Realmente no sé por qué el entrenador no lo presiona en los entrenamientos”, aseguró el exjugador.

De igual forma, dejó claro que el supuesto interés de varios equipos de Europa por el jugador de la Selección Colombia es mentira del empresario, asegurando que son “tonterías" que hablan, ya que todos los equipos lo quieren, pero ninguno de ellos ha presentado una propuesta formal por el jugador colombiano.

“Aparentemente, todos estos clubes lo quieren, pero no hay ninguna posibilidad. Me estaba riendo. No le va a hacer ningún bien al jugador que su agente hable así. Piensa que sigue siendo una superestrella y no lo es, está tan alejado de la realidad”, afirmó el exjugador del Celtic de Escocia.

Vale recordar que Alfredo Morelo tiene contrato con el equipo del viejo continente hasta junio del 2023 y en dado caso de no renovar, podría fichar con cualquier otro club del mundo, siendo el Inter de Milan uno de los clubes que habrían presentado un fuerte interés por el delantero cafetero.

“Es una figura de broma”

Por último, el exjugador del Celtic afirmó que no le pone mucho cuidado a la actividad del delantero de la Selección Colombia, asegurando que los aficionados del Rangers están haciendo campaña para que renueve contrato y sea una de las principales figuras del equipo para la próxima temporada.

“Ya no le hago mucho caso a Morelos porque se ha convertido en una figura de broma. Creo que los fanáticos de los Rangers solo quieren que vuelva a jugar al fútbol y que detenga todo esto. No va a firmar un contrato”, finalizó el exjugador.