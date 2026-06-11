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Polémica en el Mundial: FIFA ordenó modificar camiseta creada por una empresa colombiana

La FIFA solicitó modificar la camiseta de Haití diseñada por la marca colombiana Saeta para el Mundial 2026. Conozca qué elementos generaron observaciones y cómo respondió la empresa.

Polémica en el Mundial: FIFA ordenó modificar camiseta creada por una empresa colombiana
Mundial 2026. Foto: AFP.

Noticias RCN

junio 11 de 2026
09:39 a. m.
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A pocos días del inicio del Mundial 2026, una inesperada situación involucró a Saeta, la reconocida marca deportiva colombiana encargada de fabricar la indumentaria de la selección de Haití.

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La FIFA solicitó realizar modificaciones en la camiseta oficial que utilizará el combinado caribeño durante la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

La información fue confirmada por la propia compañía a través de sus redes sociales, donde explicó que ya realizó los ajustes requeridos para cumplir con las normas establecidas por el organismo rector del fútbol mundial.

“De conformidad con la revisión de la FIFA y con la normativa sobre equipamiento, hemos implementado con éxito las modificaciones solicitadas para garantizar que el equipo esté perfectamente preparado”, señaló Saeta en un comunicado publicado en Instagram.

¿Por qué la FIFA pidió cambios en la camiseta?

Aunque la FIFA no detalló públicamente cuáles fueron los elementos observados, Saeta explicó que algunos componentes visuales del diseño podrían prestarse para interpretaciones distintas a las que motivaron su creación.

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La empresa colombiana aseguró que la camiseta fue concebida como un homenaje al pueblo haitiano y a su historia de superación. Según indicó, la intención era resaltar “el orgullo, la resiliencia y el espíritu del pueblo haitiano”.

Además, aclaró que “el proyecto final presentado por Saeta pretendía ser un homenaje a los hombres y mujeres que contribuyen cada día al futuro de Haití y en ningún caso buscaba tomar una postura política”.

Saeta realizó los ajustes antes del debut de Haití

La compañía también explicó que, durante el proceso de revisión previo al Mundial, la FIFA concluyó que algunos detalles gráficos “podían dar lugar a interpretaciones diferentes”, razón por la cual solicitó modificaciones antes de aprobar definitivamente la indumentaria.

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Pese al inconveniente, la situación quedó resuelta y Haití podrá disputar el torneo con una versión ajustada de la camiseta.

La selección haitiana afrontará su segundo Mundial de mayores, luego de su participación en Alemania 1974. Su debut será ante Escocia, antes de enfrentar a Brasil y Marruecos en una exigente fase de grupos.

El episodio ha generado interés internacional, especialmente porque involucra a una marca colombiana que sigue ganando reconocimiento en el escenario deportivo mundial.

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