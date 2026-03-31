La camiseta de Haití para el Mundial tiene sello colombiano: así luce

Una marca colombiana vestirá a Haití en el Mundial. La empresa Saeta fue la encargada de diseñar la indumentaria oficial de la selección caribeña, que regresa a una Copa del Mundo tras 52 años de ausencia.

El anuncio no solo tiene impacto deportivo, sino también comercial y simbólico. En un torneo dominado por gigantes globales como Adidas, Nike y Puma, la presencia de una compañía colombiana representa un avance significativo en la internacionalización del sector textil deportivo del país.

¿Cómo es la camiseta con la que Haití jugará en el Mundial?

Para este reto, Saeta presentó tres diseños que respetan la identidad nacional de Haití. La camiseta principal es de color azul, la visitante es blanca y la tercera equipación es roja, todas inspiradas en los tonos de la bandera haitiana.

Más allá de lo estético, las prendas incorporan elementos históricos. En la parte inferior frontal de las camisetas aparece una representación de la Batalla de Vertières de 1803, considerada clave en la independencia del país frente a las tropas de Napoleón. Este detalle busca resaltar la memoria histórica y el espíritu de resistencia de la nación.

Además, los uniformes incluyen el lema nacional “L’union fait la force” (la unión hace la fuerza), reforzando el mensaje de identidad y cohesión.

En la camiseta local, también se destaca la palma real en la espalda, símbolo presente en el escudo nacional y asociado a la vida cotidiana de la isla.

En cuanto a tecnología, las prendas cuentan con protección solar (UPF 30–50), tejidos de secado rápido y control de olores, características que responden a las exigencias del alto rendimiento en competiciones internacionales.

¿Qué significa que una marca colombiana llegue al Mundial?

El hecho de que una marca colombiana vista a Haití en el Mundial tiene implicaciones que van más allá del uniforme. En primer lugar, refleja el crecimiento de empresas nacionales capaces de competir en estándares internacionales, tanto en diseño como en innovación textil.

Según cifras del sector, la industria deportiva global mueve miles de millones de dólares anualmente, y los eventos como la Copa del Mundo representan una de las vitrinas más importantes para posicionar marcas. En ese sentido, este acuerdo puede abrir puertas a nuevos mercados para compañías latinoamericanas.

Por otro lado, la participación de Haití también es significativa. El equipo integra el Grupo C junto a Brasil, Escocia y Marruecos, en una zona competitiva que exigirá alto nivel futbolístico. Su debut está programado para el 13 de junio en Boston, Estados Unidos.

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En términos comerciales, las camisetas ya están disponibles en el mercado, con versiones para jugadores y aficionados, lo que también impulsa el negocio alrededor del torneo. Este tipo de productos suelen convertirse en piezas clave del merchandising deportivo durante los mundiales.