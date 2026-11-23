Millonarios confirmó las lesiones de Juan Guillermo Cuadrado y David Mackalister Silva, dos de sus futbolistas experimentados, en medio de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2026-II. El club también entregó novedades sobre la recuperación de Daniel Ruiz.

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El comunicado del departamento médico fue publicado este lunes 23 de noviembre, después del partido contra Deportivo Cali por la primera fecha de esta fase del campeonato.

¿Qué lesión sufrió Juan Guillermo Cuadrado en Millonarios?

El club informó que Juan Guillermo Cuadrado presenta una sobrecarga de los isquiotibiales de la pierna izquierda. El futbolista comenzó su proceso de manejo médico y recuperación una vez terminó el encuentro frente a Deportivo Cali.

"Su incapacidad se determinará según evolución", explicó Millonarios en el comunicado. Por ahora, la institución no precisó cuántos días estará fuera de las actividades deportivas ni confirmó si podrá participar en los siguientes partidos de los cuadrangulares.

La segunda novedad corresponde a David Mackalister Silva, quien sufrió un esguince del ligamento colateral medial de la rodilla derecha durante el compromiso del fin de semana. El mediocampista ya realiza trabajos de recuperación, aunque su incapacidad también dependerá de su evolución.

¿Cómo avanza la recuperación de Daniel Ruiz y cuándo juega Millonarios?

El reporte médico también incluyó una noticia positiva para los aficionados azules. Daniel Ruiz se encuentra en la etapa final de su recuperación y actualmente adelanta trabajos diferenciados de campo, según confirmó la institución.

Las novedades médicas se conocen antes del partido contra Atlético Bucaramanga, correspondiente a la segunda jornada de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay. El encuentro está programado para este martes 24 de noviembre, a las 6:20 p. m., en el estadio Nemesio Camacho El Campín.