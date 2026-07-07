El DT de Suiza no se guardó nada y le envió una advertencia a Colombia: ¿cuál fue?

Un día antes del trascendental partido de octavos de final vs. Colombia, Murat Yakin, el director técnico de Suiza, asistió a la habitual rueda de prensa.

El estratega de 51 años, que dirige a la selección desde el 2021, reconoció que, hasta el momento, el partido vs. la 'tricolor' va a ser el más difícil que afrontarán.

Sin embargo, aunque hizo hincapié en la paridad y en lo cerrado que puede ser el encuentro, también le envió una advertencia a la Selección Colombia. ¿Cuál fue?

Así fue como Murat Yakin, el director técnico de Suiza, advirtió a la Selección Colombia antes del choque en el Mundial 2026

En la última rueda de prensa, el director técnico de Suiza puntualizó que Colombia tiene jugadores importantes, pero que confía en que puedan imponerse con su trabajo táctico.

"Probablemente será nuestro partido más difícil. Ellos tienen jugadores que marcan la diferencia, pero, si seguimos nuestro plan de juego, seremos muy peligrosos", sostuvo.

Además, Murat Yakin recalcó que Suiza ya ganó dos partidos en Vancouver y que sus jugadores saben cómo manejar la presión de un estadio lleno.

"Jugamos por tercera vez aquí en Vancouver. Ya tuvimos dos juegos con victoria aquí, uno contra Canadá, con una casa llena de gente canadiense, y otro en el que la gente se ha levantado a favor nuestro contra la mayoría de los fanáticos argelinos", señaló el estratega de Suiza.

"Hemos visto en la televisión que la comunidad de fanáticos de Colombia es enorme en todas partes, en cada estadio, pero eso es exactamente lo que está pasando en el fútbol con nosotros, que nos llevamos bien con tales situaciones. Si cuando comienza el juego estamos completamente concentrados, solo tenemos la pelota en el ojo y en lo que hagamos, obtenemos ese estado de ánimo que es un impulso clave. Además, tenemos a nuestros fanáticos en casa que nos apoyan y sabemos que eso nos da la fuerza suficiente para ganar y jugar la próxima ronda", concluyó.

¿A qué hora es el partido de la Selección Colombia vs. Suiza, por los octavos de final del Mundial 2026?

Este 7 de julio de 2026, a partir de las 3:00 de la tarde, Colombia enfrentará a Suiza por los octavos de final de la Copa del Mundo.

Tenga en cuenta que el partido será transmitido por la señal principal, la App y las cuentas de TikTok y Youtube del Canal RCN.