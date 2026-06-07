Néstor Lorenzo se sincera y cuenta qué espera de Suiza, el próximo rival de Colombia
En diálogo con Noticias RCN, entregó detalles de cómo el equipo se prepara para el partido en suelo canadiense.
Noticias RCN
09:06 p. m.
El martes 7 de julio, Colombia se verá las caras en Vancouver contra Suiza en el partido de octavos de final. Buscará el paso a los cuartos de final, en los que se podría enfrentar a Egipto o Argentina.
La ‘tricolor’ venció en Kansas City a Ghana con el solitario gol de Jhon Arias. Por la señal del Canal RCN y los canales digitales, el partido contra Suiza podrá verse después del encuentro de la ‘albiceleste’.
HORA y DÓNDE VER el partido Colombia – Suiza
Néstor Lorenzo, el técnico de Colombia, pasó por los micrófonos de Noticias RCN y abordó los desafíos de cara a la anhelada clasificación a cuartos, instancia alcanzada únicamente en Brasil 2014.
“Las emociones ha habido que gestionarlas de una manera con urgencia por los viajes, cambios de hoteles y todo eso. Es lo que hacen de un torneo una competencia difícil”, sostuvo. Cabe recordar que el equipo ha pasado por Guadalajara (México), Miami, Kansas City (Estados Unidos) y ahora en Vancouver (Canadá): un recorrido largo.
Tras la victoria sobre el país africano, la celebración fue efímera por el viaje que se venía. Además, aseguró que se mantiene el lema entre los jugadores: humildad y entrega.
¿Qué esperar de Suiza?
Destacó la ilusión de los fanáticos, quienes se han hecho sentir en los partidos. Por eso, el mensaje es que el plantel busca seguir haciendo historia y volver del torneo un recuerdo inolvidable.
Con respecto al rival, esto dijo: “Hoy tienen de ocho a diez jugadores que estuvieron en el Mundial pasado. Y un técnico que hace más de cinco años que está al frente del equipo y participó en dos eliminatorias europeas”.