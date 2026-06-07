Néstor Lorenzo se sincera y cuenta qué espera de Suiza, el próximo rival de Colombia

El martes 7 de julio, Colombia se verá las caras en Vancouver contra Suiza en el partido de octavos de final. Buscará el paso a los cuartos de final, en los que se podría enfrentar a Egipto o Argentina.

La ‘tricolor’ venció en Kansas City a Ghana con el solitario gol de Jhon Arias. Por la señal del Canal RCN y los canales digitales, el partido contra Suiza podrá verse después del encuentro de la ‘albiceleste’.

HORA y DÓNDE VER el partido Colombia – Suiza

Néstor Lorenzo, el técnico de Colombia, pasó por los micrófonos de Noticias RCN y abordó los desafíos de cara a la anhelada clasificación a cuartos, instancia alcanzada únicamente en Brasil 2014.

“Las emociones ha habido que gestionarlas de una manera con urgencia por los viajes, cambios de hoteles y todo eso. Es lo que hacen de un torneo una competencia difícil”, sostuvo. Cabe recordar que el equipo ha pasado por Guadalajara (México), Miami, Kansas City (Estados Unidos) y ahora en Vancouver (Canadá): un recorrido largo.

Tras la victoria sobre el país africano, la celebración fue efímera por el viaje que se venía. Además, aseguró que se mantiene el lema entre los jugadores: humildad y entrega.

¿Qué esperar de Suiza?

Destacó la ilusión de los fanáticos, quienes se han hecho sentir en los partidos. Por eso, el mensaje es que el plantel busca seguir haciendo historia y volver del torneo un recuerdo inolvidable.

Con respecto al rival, esto dijo: “Hoy tienen de ocho a diez jugadores que estuvieron en el Mundial pasado. Y un técnico que hace más de cinco años que está al frente del equipo y participó en dos eliminatorias europeas”.