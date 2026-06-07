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El Mundial de 2026 se quedó sin sus anfitriones: EE.UU. sufrió aplastante derrota ante Bélgica

Los europeos dieron el golpe sobre la mesa y se quedaron con el billete a los cuartos de final.

Mateo Alfonso Rey

julio 06 de 2026
09:01 p. m.
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La selección masculina de los Estados Unidos se despidió de su Copa del Mundo tras sufrir una dolorosa e inapelable derrota por 4-1 ante Bélgica en los octavos de final. El encuentro, disputado ante un lleno total en el Seattle Stadium, desnudó las falencias defensivas del conjunto norteamericano y premió la enorme efectividad de los "Diablos Rojos", dirigidos por Rudi García, quienes ahora se preparan para medir fuerzas ante España en la ronda de los ocho mejores.

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A pesar de las sorpresas en la alineación inicial de Bélgica, que arrancó con figuras icónicas como Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku en el banquillo para priorizar un planteamiento más físico, el combinado europeo impuso condiciones desde el silbatazo inicial.

Bélgica aplastó a Estados Unidos: goles

La figura indiscutible de la primera mitad fue Charles De Ketelaere, quien se encargó de silenciar a la afición local apenas a los 9 minutos de juego, aprovechando las facilidades de la zaga para poner el 1-0 tras batir al guardameta estadounidense Matt Freese.

El equipo comandado por Mauricio Pochettino intentó sacudirse la presión y, tras varios pasajes de dominio belga, encontró oxígeno a través de la pelota parada. Al minuto 31, Malik Tillman cobró de forma magistral un polémico tiro libre que dejó sin opciones a Thibaut Courtois, desatando la locura en las tribunas y decretando el empate transitorio. Las protestas de los futbolistas belgas no se hicieron esperar, argumentando que la falta previa nunca existió.

Sin embargo, la alegría le duró un suspiro al combinado de las barras y las estrellas. Prácticamente en la siguiente jugada, al minuto 33, Leandro Trossard envió un centro preciso al corazón del área chica que fue conectado de cabeza nuevamente por De Ketelaere. El atacante firmó su doblete personal de la noche y devolvió de inmediato la ventaja a los europeos antes del descanso.

En el complemento, Pochettino buscó revolucionar el ataque dando entrada a Giovanni Reyna por Sergiño Dest, pero la suerte ya estaba echada. Un error en la salida del arquero Matt Freese al minuto 57 le permitió a Hans Vanaken —quien había ingresado en el primer tiempo por el lesionado Amadou Onana— marcar el 3-1 definitivo que liquidó los ánimos locales. Para cerrar la exhibición, el histórico Romelu Lukaku ingresó desde el banquillo para sentenciar la goleada en el tiempo de descuento, anotando el 4-1 final tras una letal transición ofensiva.

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Con este resultado, la generación dorada estadounidense se despide prematuramente de su torneo de manera estrepitosa, mientras que Bélgica consolida su cartel de candidato y mantiene vivo el sueño de alzar el trofeo internacional.

Así van quedando los cuartos de final del Mundial 2026

  • Francia vs. Marruecos

Fecha: Jueves, 9 de julio de 2026
Sede: Boston Stadium

  • España vs. Bélgica

Fecha: Viernes, 10 de julio de 2026
Sede: Los Ángeles Stadium

  • Noruega vs. Inglaterra

Fecha: Sábado, 11 de julio de 2026
Sede: Miami Stadium

POR DEFINIR

  • Ganador de Argentina 🇦🇷 / Egipto 🇪🇬 vs. Ganador de Suiza 🇨🇭 / Colombia 🇨🇴 (Estos últimos cupos se definen en los partidos de este martes 7 de julio).
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