El deporte de las bielas está de luto tras confirmarse el fallecimiento del exciclista español Ángel Arroyo a los 70 años de edad, en el Complejo Asistencial de Ávila.

El corredor, una de las grandes figuras de la década de 1980, dejó una huella imborrable al consolidarse como uno de los grandes animadores de las cumbres europeas y un duro contrincante para la generación dorada del ciclismo latinoamericano y mundial.

¿Quién fue Ángel Arroyo?

Nacido en El Barraco, Ávila, Arroyo marcó una época en el pelotón internacional vistiendo los colores de escuadras emblemáticas como el equipo Reynolds (embrión del actual Movistar Team). Su nombre quedó grabado en la historia grande del ciclismo tras alcanzar el subcampeonato del Tour de Francia en 1983, escoltando al francés Laurent Fignon y brillando en etapas míticas de alta montaña y contrarreloj, como su victoria en el Puy de Dôme.

Asimismo, el corredor español protagonizó memorables batallas tácticas y sobre los pedales en las grandes vueltas, siendo un referente obligado de resistencia y escalada contra los mejores exponentes de la época, incluidos los primeros escarabajos colombianos que empezaban a abrirse paso y a conquistar el respeto del pelotón internacional en puertos míticos como los Pirineos y los Alpes.

La partida de Ángel Arroyo enluta no solo al deporte español, sino a toda la familia ciclista internacional que vio en él a un pionero y competidor de raza. Su legado trascendió más allá de su retiro en 1989, inspirando a nuevas generaciones de talentos a través de iniciativas formativas en su natal Ávila.

El mundo del ciclismo despide así a un auténtico titán de la ruta, cuyo nombre perdurará en la memoria de los aficionados que vibraron con sus ataques y su garra en las grandes cumbres de Europa.

¿Por qué fue considerado el rival de los colombianos?

Ángel Arroyo fue considerado un "rival de los colombianos" porque su época dorada como ciclista profesional (principalmente en la primera mitad de los años 80) coincidió exactamente con la irrupción y llegada masiva de los primeros "escarabajos" (como Lucho Herrera, Fabio Parra y Pedro Muñoz) a las grandes vueltas de Europa.

Arroyo era uno de los mejores escaladores y animadores del pelotón europeo (famoso por su subcampeonato en el Tour de Francia de 1983). Cuando los colombianos comenzaron a escalar los puertos más difíciles de los Pirineos y los Alpes, el español se encontraba batallando directamente con ellos en el grupo de favoritos.

En etapas míticas cargadas de dureza alpina o pirenaica (como los ascensos al Alpe d'Huez o La Plagne), Arroyo medía sus fuerzas cara a cara frente a la audacia y el poderío en la montaña de los ciclistas colombianos, quienes venían a conquistar el territorio europeo.