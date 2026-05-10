El pasado 29 de septiembre de 2026, a sus 32 años, murió una expromesa del Manchester City, el importante club de Inglaterra.

Courtney Meppen-Walter, que también fue capitán de la Selección sub-18 de su país, falleció de manera repentina y la noticia fue confirmada por el Bury FC, uno de los clubes en los que militó.

El exdefensa central, que también llegó a jugar como volante de recuperación, se formó en el club 'ciudadano', pero tuvo que salir debido a un accidente de tránsito que se presentó el 1 de septiembre de 2012 y en el que fallecieron dos personas.

Ese día, sobre las 10:15 de la noche, Courtney Meppen-Walter iba conduciendo un Mercedes y chocó contra un vehículo Nissan Micra en el que se encontraban cuatro personas (dos adultos y dos adolescentes).

Los dos adultos perdieron la vida a causa del impacto y las autoridades determinaron que el exjugador del Manchester City excedió el límite de velocidad permitido y, por lo tanto, en febrero de 2013 fue condenado a 16 meses de prisión.

Así fue como el Bury FC lamentó la muerte de Courtney Meppen-Walter

En sus redes sociales, el Bury FC se despidió de Courney Meppen-Walter y le envió un sentido mensaje de condolencias a sus seres queridos.

"Estamos profundamente entristecidos por enterarnos del fallecimiento del exjugador Courtney Meppen-Walter, a la edad de 32 años", escribió el club.

"Los pensamientos y condolencias de todos en Bury FC están con su familia y amigos en este momento increíblemente difícil", se añadió.

Así fue la carrera de Courtney Meppen-Walter, el exjugador del Manchester City que falleció

La trayectoria de Courtney Meppen-Walter en el fútbol fue la siguiente: