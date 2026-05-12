Murió reconocido jugador de la NBA a sus 29 años de edad: estas fueron las causas

El mundo del baloncesto profesional se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Brandon Clarke, ala-pívot de los Memphis Grizzlies, a la temprana edad de 29 años.

La noticia, que ha sacudido las estructuras de la NBA, fue validada este martes 12 de mayo por la propia franquicia y su agencia de representación, Priority Sports, dejando un vacío profundo en una de las organizaciones más jóvenes y prometedoras de la liga.

Según los reportes preliminares, los servicios de emergencia de Los Ángeles acudieron a una residencia en el Valle de San Fernando la tarde del lunes 11 de mayo, tras recibir una llamada al 911. Clarke fue declarado fallecido en el lugar poco después de las 5:00 p. m.

Aunque las autoridades aún no han emitido un informe oficial sobre la causa de muerte, fuentes policiales citadas por medios locales como NBC4 indican que se está investigando como una posible sobredosis, dado que se habría hallado parafernalia de sustancias en la escena.

Este trágico desenlace ocurre apenas semanas después de que Clarke enfrentara problemas legales en Arkansas, donde fue arrestado el pasado 1 de abril por cargos que incluyeron posesión y tráfico de sustancias controladas (específicamente kratom), además de exceso de velocidad.

¿Quién fue Brandon Clarke, jugador que murió?

Brandon Clarke, nacido en Vancouver, Canadá, llegó a la liga en el Draft de 2019, seleccionado en la posición 21 por el Oklahoma City Thunder y traspasado inmediatamente a los Grizzlies. Durante sus siete temporadas en Tennessee, se consolidó como una pieza fundamental del vestuario y un favorito de la afición gracias a su intensidad defensiva y su eficiencia cerca del aro.

Impacto inmediato: En su año de debut, fue incluido en el NBA All-Rookie First Team (2020).

Estadísticas de carrera: Disputó 309 partidos con un promedio de 10.2 puntos y 5.5 rebotes, destacando por un impresionante 60.5% en tiros de campo.

Dificultades recientes: Las últimas campañas estuvieron marcadas por las lesiones, incluyendo una rotura del tendón de Aquiles que limitó severamente su participación en las temporadas 2023-24 y 2025-26.

El Comisionado de la NBA, Adam Silver, expresó su dolor a través de un comunicado: "Estamos devastados por la noticia. Brandon era un líder querido y un compañero ejemplar que jugaba con una pasión y un coraje enormes".

Por su parte, los Grizzlies lamentaron la pérdida de quien describieron como "una persona excepcional cuyo impacto en la comunidad de Memphis nunca será olvidado".