CANAL RCN
Deportes

Filtran la que sería la prelista de la Selección Colombia para el Mundial de 2026: hay novedades

Durante las últimas horas, se dio a conocer la prelista que tendría Lorenzo para la cita orbital.

Néstor Lorenzo
Foto: AFP

Noticias RCN

mayo 12 de 2026
07:28 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

A medida que se acerca el inicio de la Copa del Mundo 2026, la expectativa en torno a la Selección Colombia ha alcanzado su punto máximo tras la reciente revelación de una supuesta prelista de 55 jugadores convocados por el técnico argentino Néstor Lorenzo.

Aunque la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) ha mantenido un hermetismo absoluto sobre el listado oficial entregado a la FIFA, el periodista deportivo Jorge Bermúdez filtró los nombres en el programa "El parche del fútbol" de Alerta Bogotá, desatando una oleada de reacciones entre la prensa y la afición.

El 'Cucho' Hernández sigue encendido y pide pista en Selección Colombia: vea el gol
RELACIONADO

El 'Cucho' Hernández sigue encendido y pide pista en Selección Colombia: vea el gol

Históricamente, las listas preliminares de 55 nombres —de las cuales saldrán los 26 elegidos finales— suelen ser manejadas con discreción por el cuerpo técnico para evitar la presión mediática sobre los futbolistas que finalmente queden descartados.

Esta sería la prelista de Néstor Lorenzo para el Mundial de 2026

El periodista criticó abiertamente la decisión de la FCF de no publicar la lista, sugiriendo que la dirigencia busca evitar la confrontación y el debate público.

"No les gusta la exposición, no les gusta la confrontación", señaló el comunicador, quien considera que conocer los nombres de los preseleccionados es un derecho de la "sociedad futbolera" colombiana.

Dentro de los 55 nombres filtrados, dos jugadores han acaparado los titulares debido a sus realidades contrastantes: Juan Guillermo Cuadrado y Jhon Jáder Durán.

La inclusión de Juan Guillermo Cuadrado ha sido una de las mayores sorpresas. A pesar de su veteranía y de haber tenido una temporada con intermitencias en el fútbol europeo, Lorenzo parece valorar su experiencia y liderazgo dentro del grupo. Para muchos analistas, Cuadrado representa el puente entre la "generación dorada" y los nuevos talentos, aunque su estado físico sigue siendo la principal duda para la alta competencia mundialista.

Por otro lado, el caso de Jhon Jáder Durán ha generado una controversia interna. A pesar de su innegable talento y capacidad goleadora, Bermúdez fue enfático en cuestionar su presencia debido a aspectos disciplinarios o de encaje dentro del esquema actual.

Remezón en selección que jugará el Mundial de 2026: técnico renunció a su cargo a un mes
RELACIONADO

Remezón en selección que jugará el Mundial de 2026: técnico renunció a su cargo a un mes

La lista también destaca por la presencia de figuras consolidadas y regresos esperados. En el arco, la cuota de experiencia está asegurada con Camilo Vargas y el eterno David Ospina, quienes compiten con el gran presente de Kevin Mier. En la zona defensiva, nombres como Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez y Johan Mojica parecen inamovibles, mientras que la inclusión de Sebastián Villa ha provocado un debate ético y deportivo debido a sus antecedentes legales y su alejamiento previo del proceso.

En el mediocampo, el eje central recae sobre Jefferson Lerma y Richard Ríos, complementados por el talento creativo de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, quienes buscan su última gran función en un Mundial. La delantera, liderada por la estrella del Liverpool, Luis Díaz, se completa con nombres de peso como Rafael Santos Borré, Jhon Córdoba y el "Cucho" Hernández.

Esta sería la prelista completa

Arqueros

Camilo Vargas
David Ospina
Álvaro Montero
Aldair Quintana
Kevin Mier

Defensores

Santiago Arias
Daniel Muñoz
Davinson Sánchez
Jerson Mosquera
Carlos Cuesta
Jhon Lucumí
Yerry Mina
Johan Mojica
Deiver Machado
Johan Romaña
Willer Ditta
Andrés Felipe Román
Juan David Cabal
Álvaro Angulo
Cristian Borja
Julián Millán

Mediocampistas

Jefferson Lerma
Richard Ríos
Gustavo Puerta
Kevin Castaño
Juan Camilo Portilla
Jorge Carrascal
Jaminton Campaz
Jhon Arias
James Rodríguez
Juan Fernando Quintero
Carlos Andrés “Tinillo” Gómez
John Solís
Rafael Carrascal
Sebastián Gómez
Nelson Deossa
Juan Guillermo Cuadrado

Delanteros

Luis Díaz
Johan Carbonero
Juan Camilo “Cucho” Hernández
Luis Suárez
Rafael Santos Borré
Jhon Córdoba
Jhon Jáder Durán
Kevin Viveros
Neiser Villarreal
Mateo Casierra
Marino Hinestroza
Dairo Moreno
Sebastián Villa
Camilo Durán
Roger Martínez
Luis Sinisterra

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Radamel Falcao García

¿Cuándo vuelve Falcao? Fabián Bustos reveló nuevo parte médico

Mercado de Fichajes

Matías Mier cambió de club y ya fue oficializado: así fue presentado

FIFA

Novedades del Mundial 2026: las tácticas, pausas y estrategias que cambiaron

Otras Noticias

Inseguridad en Bogotá

Video | Así le robaron una camioneta Toyota a un conductor frente a un conjunto en Colina Campestre

Los dos hombres armados interceptaron a las víctimas en cuestión de segundos. El robo quedó grabado en cámaras de seguridad.

Finanzas personales

Personas con mascotas sufrirían dura multa por nueva ley en el país: esto deben saber

Esta ley es obligatoria para todos los dueños de perros en la localidad.

Aida Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano quedó eliminada de La Mansión VIP y dejó conmovedor mensaje

Donald Trump

¿Por qué Trump será sometido a estrictos exámenes médicos y dentales?

Invima

OJO: Invima pide no comprar estos productos para el dolor por riesgo para la salud