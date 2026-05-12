Filtran la que sería la prelista de la Selección Colombia para el Mundial de 2026: hay novedades

A medida que se acerca el inicio de la Copa del Mundo 2026, la expectativa en torno a la Selección Colombia ha alcanzado su punto máximo tras la reciente revelación de una supuesta prelista de 55 jugadores convocados por el técnico argentino Néstor Lorenzo.

Aunque la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) ha mantenido un hermetismo absoluto sobre el listado oficial entregado a la FIFA, el periodista deportivo Jorge Bermúdez filtró los nombres en el programa "El parche del fútbol" de Alerta Bogotá, desatando una oleada de reacciones entre la prensa y la afición.

Históricamente, las listas preliminares de 55 nombres —de las cuales saldrán los 26 elegidos finales— suelen ser manejadas con discreción por el cuerpo técnico para evitar la presión mediática sobre los futbolistas que finalmente queden descartados.

Esta sería la prelista de Néstor Lorenzo para el Mundial de 2026

El periodista criticó abiertamente la decisión de la FCF de no publicar la lista, sugiriendo que la dirigencia busca evitar la confrontación y el debate público.

"No les gusta la exposición, no les gusta la confrontación", señaló el comunicador, quien considera que conocer los nombres de los preseleccionados es un derecho de la "sociedad futbolera" colombiana.

Dentro de los 55 nombres filtrados, dos jugadores han acaparado los titulares debido a sus realidades contrastantes: Juan Guillermo Cuadrado y Jhon Jáder Durán.

La inclusión de Juan Guillermo Cuadrado ha sido una de las mayores sorpresas. A pesar de su veteranía y de haber tenido una temporada con intermitencias en el fútbol europeo, Lorenzo parece valorar su experiencia y liderazgo dentro del grupo. Para muchos analistas, Cuadrado representa el puente entre la "generación dorada" y los nuevos talentos, aunque su estado físico sigue siendo la principal duda para la alta competencia mundialista.

Por otro lado, el caso de Jhon Jáder Durán ha generado una controversia interna. A pesar de su innegable talento y capacidad goleadora, Bermúdez fue enfático en cuestionar su presencia debido a aspectos disciplinarios o de encaje dentro del esquema actual.

La lista también destaca por la presencia de figuras consolidadas y regresos esperados. En el arco, la cuota de experiencia está asegurada con Camilo Vargas y el eterno David Ospina, quienes compiten con el gran presente de Kevin Mier. En la zona defensiva, nombres como Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez y Johan Mojica parecen inamovibles, mientras que la inclusión de Sebastián Villa ha provocado un debate ético y deportivo debido a sus antecedentes legales y su alejamiento previo del proceso.

En el mediocampo, el eje central recae sobre Jefferson Lerma y Richard Ríos, complementados por el talento creativo de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, quienes buscan su última gran función en un Mundial. La delantera, liderada por la estrella del Liverpool, Luis Díaz, se completa con nombres de peso como Rafael Santos Borré, Jhon Córdoba y el "Cucho" Hernández.

Esta sería la prelista completa

Arqueros

Camilo Vargas

David Ospina

Álvaro Montero

Aldair Quintana

Kevin Mier

Defensores

Santiago Arias

Daniel Muñoz

Davinson Sánchez

Jerson Mosquera

Carlos Cuesta

Jhon Lucumí

Yerry Mina

Johan Mojica

Deiver Machado

Johan Romaña

Willer Ditta

Andrés Felipe Román

Juan David Cabal

Álvaro Angulo

Cristian Borja

Julián Millán

Mediocampistas

Jefferson Lerma

Richard Ríos

Gustavo Puerta

Kevin Castaño

Juan Camilo Portilla

Jorge Carrascal

Jaminton Campaz

Jhon Arias

James Rodríguez

Juan Fernando Quintero

Carlos Andrés “Tinillo” Gómez

John Solís

Rafael Carrascal

Sebastián Gómez

Nelson Deossa

Juan Guillermo Cuadrado

Delanteros

Luis Díaz

Johan Carbonero

Juan Camilo “Cucho” Hernández

Luis Suárez

Rafael Santos Borré

Jhon Córdoba

Jhon Jáder Durán

Kevin Viveros

Neiser Villarreal

Mateo Casierra

Marino Hinestroza

Dairo Moreno

Sebastián Villa

Camilo Durán

Roger Martínez

Luis Sinisterra