Filtran la que sería la prelista de la Selección Colombia para el Mundial de 2026: hay novedades
Durante las últimas horas, se dio a conocer la prelista que tendría Lorenzo para la cita orbital.
Noticias RCN
07:28 p. m.
A medida que se acerca el inicio de la Copa del Mundo 2026, la expectativa en torno a la Selección Colombia ha alcanzado su punto máximo tras la reciente revelación de una supuesta prelista de 55 jugadores convocados por el técnico argentino Néstor Lorenzo.
Aunque la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) ha mantenido un hermetismo absoluto sobre el listado oficial entregado a la FIFA, el periodista deportivo Jorge Bermúdez filtró los nombres en el programa "El parche del fútbol" de Alerta Bogotá, desatando una oleada de reacciones entre la prensa y la afición.
Históricamente, las listas preliminares de 55 nombres —de las cuales saldrán los 26 elegidos finales— suelen ser manejadas con discreción por el cuerpo técnico para evitar la presión mediática sobre los futbolistas que finalmente queden descartados.
Esta sería la prelista de Néstor Lorenzo para el Mundial de 2026
El periodista criticó abiertamente la decisión de la FCF de no publicar la lista, sugiriendo que la dirigencia busca evitar la confrontación y el debate público.
"No les gusta la exposición, no les gusta la confrontación", señaló el comunicador, quien considera que conocer los nombres de los preseleccionados es un derecho de la "sociedad futbolera" colombiana.
Dentro de los 55 nombres filtrados, dos jugadores han acaparado los titulares debido a sus realidades contrastantes: Juan Guillermo Cuadrado y Jhon Jáder Durán.
La inclusión de Juan Guillermo Cuadrado ha sido una de las mayores sorpresas. A pesar de su veteranía y de haber tenido una temporada con intermitencias en el fútbol europeo, Lorenzo parece valorar su experiencia y liderazgo dentro del grupo. Para muchos analistas, Cuadrado representa el puente entre la "generación dorada" y los nuevos talentos, aunque su estado físico sigue siendo la principal duda para la alta competencia mundialista.
Por otro lado, el caso de Jhon Jáder Durán ha generado una controversia interna. A pesar de su innegable talento y capacidad goleadora, Bermúdez fue enfático en cuestionar su presencia debido a aspectos disciplinarios o de encaje dentro del esquema actual.
La lista también destaca por la presencia de figuras consolidadas y regresos esperados. En el arco, la cuota de experiencia está asegurada con Camilo Vargas y el eterno David Ospina, quienes compiten con el gran presente de Kevin Mier. En la zona defensiva, nombres como Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez y Johan Mojica parecen inamovibles, mientras que la inclusión de Sebastián Villa ha provocado un debate ético y deportivo debido a sus antecedentes legales y su alejamiento previo del proceso.
En el mediocampo, el eje central recae sobre Jefferson Lerma y Richard Ríos, complementados por el talento creativo de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, quienes buscan su última gran función en un Mundial. La delantera, liderada por la estrella del Liverpool, Luis Díaz, se completa con nombres de peso como Rafael Santos Borré, Jhon Córdoba y el "Cucho" Hernández.
Esta sería la prelista completa
Arqueros
Camilo Vargas
David Ospina
Álvaro Montero
Aldair Quintana
Kevin Mier
Defensores
Santiago Arias
Daniel Muñoz
Davinson Sánchez
Jerson Mosquera
Carlos Cuesta
Jhon Lucumí
Yerry Mina
Johan Mojica
Deiver Machado
Johan Romaña
Willer Ditta
Andrés Felipe Román
Juan David Cabal
Álvaro Angulo
Cristian Borja
Julián Millán
Mediocampistas
Jefferson Lerma
Richard Ríos
Gustavo Puerta
Kevin Castaño
Juan Camilo Portilla
Jorge Carrascal
Jaminton Campaz
Jhon Arias
James Rodríguez
Juan Fernando Quintero
Carlos Andrés “Tinillo” Gómez
John Solís
Rafael Carrascal
Sebastián Gómez
Nelson Deossa
Juan Guillermo Cuadrado
Delanteros
Luis Díaz
Johan Carbonero
Juan Camilo “Cucho” Hernández
Luis Suárez
Rafael Santos Borré
Jhon Córdoba
Jhon Jáder Durán
Kevin Viveros
Neiser Villarreal
Mateo Casierra
Marino Hinestroza
Dairo Moreno
Sebastián Villa
Camilo Durán
Roger Martínez
Luis Sinisterra