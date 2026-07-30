Luto en la Fórmula 1: falleció icónico miembro tras 35 años de servicio

El circuito de la Fórmula 1 se ha vestido de luto. El equipo Aston Martin Aramco ha confirmado con profunda tristeza el fallecimiento de Mick Fern, uno de sus miembros más queridos y experimentados. Conocido cariñosamente en todos los rincones del garaje como "Biscuit", Fern se desempeñó durante años como especialista y técnico de neumáticos, dejando una huella imborrable tras más de 35 años de dedicación incansable en el paddock de la máxima categoría.

Según informó la propia escudería británica a través de un emotivo comunicado oficial, Fern falleció en paz, rodeado de sus seres queridos y amigos cercanos, tras haber enfrentado quebrantos de salud lejos de los circuitos.

Su ausencia ya se había hecho notar con pesadumbre durante el pasado Gran Premio de Hungría, donde varios integrantes de la plantilla y rivales lucieron mensajes de aliento deseándole una pronta recuperación.

Tres décadas de historia en Silverstone

La trayectoria de Mick Fern es el reflejo vivo de la evolución de la escudería de Silverstone a lo largo del tiempo. Su vínculo con la sede del equipo se remonta a 1999, en la época dorada de Jordan Grand Prix.

A lo largo de los años, "Biscuit" acompañó las distintas transformaciones operativas del equipo —que pasó por identidades como Force India y Racing Point— antes de reincorporarse de forma permanente en 2015 para consolidarse como el guardián de la gestión térmica y logística de las gomas de la escudería.

Dentro de la vertiginosa dinámica de las paradas en boxes y la puesta a punto de los monoplazas, el rol del técnico de neumáticos es crítico. Fern no solo garantizaba la preparación técnica impecable de las gomas para los pilotos del equipo, sino que personificaba el espíritu humano de los trabajadores tras bambalinas que hacen posible el funcionamiento de un equipo de Fórmula 1.

El emotivo adiós de los pilotos y compañeros

La noticia ha generado una oleada de mensajes de condolencia por parte de pilotos, ingenieros y analistas. Fernando Alonso y Lance Stroll, cuyos monoplazas contaron con la supervisión directa de Fern durante las últimas temporadas, expresaron su dolor en redes sociales. Para Stroll, la pérdida es particularmente cercana, habiendo trabajado codo con codo con "Biscuit" en la preparación de sus juegos de neumáticos a lo largo de los últimos siete años.

Por su parte, antiguos miembros de la estructura de Silverstone, entre ellos analistas técnicos del campeonato y mecánicos de escuderías rivales, destacaron la calidez, el sentido del humor y la generosidad de Fern a la hora de guiar a las nuevas generaciones de profesionales que ingresaban al paddock.

En un deporte a menudo definido por las frías métricas, la telemetría y la presión corporativa, figuras como Mick Fern representan el alma del automovilismo. Su legado perdurará en la memoria de la fábrica de Silverstone y en cada rincón del garaje verde donde su calidez humana dejó una marca indeleble.

En una publicación en redes sociales, Aston Martin ha expresado su pésame: "Los pensamientos de todo el equipo y de la comunidad de la F1 están con la familia y los amigos de nuestro compañero, Mick Fern, conocido cariñosamente por tantos de nosotros como Biscuit, que ha fallecido en paz hoy".