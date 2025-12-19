CANAL RCN
Gran promesa del ciclismo murió en brutal accidente de tránsito: esto fue lo que pasó

El ciclismo mundial está de luto tras confirmarse el fallecimiento del joven ciclista.

Falleció ciclista
Foto: Freepik

diciembre 19 de 2025
07:09 p. m.
El mundo del ciclismo se encuentra de luto tras confirmarse en las últimas horas la muerte de la promesa del ciclismo italiano, Stefano Principale, atleta que falleció en un absurdo accidente de tránsito.

Según los informes de las autoridades locales y medios especializados como Tuttobiciweb, el siniestro tuvo lugar durante la noche en el sector de Roccaforzata.

Principale se desplazaba en una motocicleta acompañado por un amigo, también de 20 años, cuando, por causas que aún son materia de investigación por parte de los Carabineros de San Giorgio Jonico, impactaron de manera frontal contra un automóvil que circulaba en sentido contrario.

El impacto fue de tal magnitud que los servicios de emergencia no pudieron hacer nada por salvar la vida del joven deportista, quien falleció prácticamente en el acto. Su acompañante, otro joven alumno de la Marina, resultó gravemente herido y fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde permanece bajo pronóstico reservado.

“El impacto fue terrible y no se pudo hacer nada por Stefano. Su amigo, el otro pasajero de la motocicleta, un joven de 20 años, resultó gravemente herido”, aseguraron.

“En el siniestro resultó herido otro alumno de la Marina que viajaba con él. Formado en equipos como Andria Bike o Terradipuglia, Principale había pasado por todas las categorías inferiores hasta competir como sub-23, destacando en carretera y pista", agregaron medios italianos.

¿Quién era Stefano Principale, joven promesa que murió?

Stefano Principale no solo era reconocido por su talento sobre la bicicleta, sino también por su disciplina y vocación de servicio. Recientemente, había cumplido uno de sus grandes sueños al ingresar como alumno suboficial de la Marina Militar Italiana.

En el ámbito deportivo, Stefano era un corredor destacado del Pro.Gi.T Cycling Team. Formado en las filas de equipos como Andria Bike y Terradipuglia, el joven ciclista había recorrido todas las categorías inferiores con éxito, consolidándose como un competidor de gran proyección en las modalidades de carretera y pista en la categoría sub-23.

