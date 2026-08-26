¿El mejor de la Liga BetPlay 2026 II? VIDEO del GOLAZO de Muriel vs. América

En el estadio Francisco Rivera Escobar, situado en Palmira, Valle del Cauca, América de Cali está jugando vs. Junior de Barranquilla.

Los 'diablos rojos' llegaron a este partido invictos con 13 puntos y sin recibir goles en contra.

Entre tanto, Junior de Barranquilla arribó con un saldo de dos empates y una victoria, pero sorprendió al América con un golazo de camerino anotado por Luis Fernando Muriel.

VIDEO: así fue el golazo de Luis Fernando Muriel vs. América de Cali, en la fecha 7 de la Liga BetPlay 2026 II

Tras el pitazo inicial, Junior de Barranquilla se lanzó al ataque y consiguió un tiro libre a aproximadamente 25 metros de distancia del arco defendido por Jean Fernandes.

Fue así como Luis Fernando Muriel se encargó del cobro, impactó el balón con su pie derecho y lo colgó en el ángulo de la mano derecha de la portería 'escarlata'.

Con esta anotación, que posiblemente sea la mejor de la séptima fecha del campeonato, Junior de Barranquilla está consiguiendo su primera victoria y, hasta el momento, calmando un poco los ánimos con su hinchada.

Sin embargo, resta esperar cómo se termina de desarrollar el partido que se está llevando a cabo en Palmira.

¿Cuáles serán los próximos partidos de Junior de Barranquilla?

En la octava fecha de la Liga BetPlay 2026 II, Junior de Barranquilla enfrentará a Independiente Santa Fe, en el estadio Metropolitano, a partir de las 6:30 de la tarde del sábado 29 de agosto.

Además, en la novena jornada, que se disputará el sábado 5 de septiembre, los dirigidos por Alfredo Arias viajarán a Montería para medirse vs. Jaguares y el balón rodará desde las 8:20 de la noche.