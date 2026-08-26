CANAL RCN
Deportes

¿El mejor de la Liga BetPlay 2026 II? VIDEO del GOLAZO de Muriel vs. América

El delantero abrió el marcador al minuto 2 del partido que se está jugando en Palmira.

Foto: AFP.

Noticias RCN

agosto 26 de 2026
06:28 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En el estadio Francisco Rivera Escobar, situado en Palmira, Valle del Cauca, América de Cali está jugando vs. Junior de Barranquilla.

Los 'diablos rojos' llegaron a este partido invictos con 13 puntos y sin recibir goles en contra.

Se tomaron decisiones importantes antes del América de Cali vs Junior, por Liga BetPlay: estas fueron
RELACIONADO

Se tomaron decisiones importantes antes del América de Cali vs Junior, por Liga BetPlay: estas fueron

Entre tanto, Junior de Barranquilla arribó con un saldo de dos empates y una victoria, pero sorprendió al América con un golazo de camerino anotado por Luis Fernando Muriel.

VIDEO: así fue el golazo de Luis Fernando Muriel vs. América de Cali, en la fecha 7 de la Liga BetPlay 2026 II

Tras el pitazo inicial, Junior de Barranquilla se lanzó al ataque y consiguió un tiro libre a aproximadamente 25 metros de distancia del arco defendido por Jean Fernandes.

Fue así como Luis Fernando Muriel se encargó del cobro, impactó el balón con su pie derecho y lo colgó en el ángulo de la mano derecha de la portería 'escarlata'.

Con esta anotación, que posiblemente sea la mejor de la séptima fecha del campeonato, Junior de Barranquilla está consiguiendo su primera victoria y, hasta el momento, calmando un poco los ánimos con su hinchada.

Sin embargo, resta esperar cómo se termina de desarrollar el partido que se está llevando a cabo en Palmira.

¿Cuáles serán los próximos partidos de Junior de Barranquilla?

En la octava fecha de la Liga BetPlay 2026 II, Junior de Barranquilla enfrentará a Independiente Santa Fe, en el estadio Metropolitano, a partir de las 6:30 de la tarde del sábado 29 de agosto.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay: así quedó tras el empate entre Junior y Once Caldas
RELACIONADO

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay: así quedó tras el empate entre Junior y Once Caldas

Además, en la novena jornada, que se disputará el sábado 5 de septiembre, los dirigidos por Alfredo Arias viajarán a Montería para medirse vs. Jaguares y el balón rodará desde las 8:20 de la noche.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Champions League

Sorteo de la UEFA Champions League 2026/2027: ¿Cuándo es y dónde verlo?

América de Cali

Se tomaron decisiones importantes antes del América de Cali vs Junior, por Liga BetPlay: estas fueron

Millonarios

Rodrigo Contreras se pierde estos partidos con Millonarios tras lesión

Otras Noticias

Pakistán

Un aire habría provocado el incendio que mató a 14 bebés recién nacidos en un hospital de Pakistán

El fuego habría sido provocado por un aire acondicionado defectuoso en el tercer piso del Instituto Pakistaní de Ciencias Médicas.

Temblor en Colombia

Ha seguido temblando en Colombia hoy 26 de agosto de 2026: estos han sido los otros movimientos telúricos

Después del movimiento telúrico de magnitud 5.1, se han reportado al menos otros tres episodios.

Pensiones

Asofondos advierte que la reforma pensional será más costosa para jóvenes tras fallo de la Corte

Astrología

“Va a cambiar totalmente”: Mhoni Vidente generó asombro con contundente predicción

Cuidado personal

Trabajo remoto: ¿quién responde si ocurre un accidente laboral en casa?