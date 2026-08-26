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Novedades de cara al Atlético Nacional vs. Cali

El juego iniciará a las 8:30 de la noche en el estadio Atanasio Girardot.

Nominas titulares Nacional vs Cali
Foto: Atlético Nacional y Deportivo Cali en X.

Noticias RCN

agosto 26 de 2026
07:43 p. m.
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Por la fecha 7 de la Liga Betplay 2026-II, Atlético Nacional recibe a Deportivo Cali en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. El saque inicial será a las 8:30 de la noche y se podrá ver en vivo a través de la pantalla de Win Sports +. Será el primer partido que el cuadro paisa jugará como local por liga.

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Nacional viene de vencer por dos goles a uno a Fortaleza en Bogotá y se ubica en la posición #11 de la tabla de posiciones con 6 puntos en apenas tres partidos jugados. Por su parte, el 'azucarero' dejó escapar los tres puntos ante el Inter de Bogotá en la pasada fecha jugada en el estadio Palmaseca y terminó empatando 2-2; se encuentran en el octavo puesto con 7 puntos.

Nóminas titulares confirmadas de Atlético Nacional y Deportivo Cali por la fecha 7 de la Liga Betplay 2026-II

Para esta noche de fútbol, el técnico Lucas González definió el siguiente 11 titular:

En la portería estará Franco Armani; Parra, Tesillo, Velázquez y Román serán los encargados de la defensa; Campuzano y Uribe serán los volantes de recuperación, mientras que Sarmiento, Cardona y Moreno estarán en el ataque junto a Alfredo Morelos.

Por su parte, Deportivo Cali saltará al campo así: Gallese; Viáfara, Sandoval, Caldera, Álvarez y Velasco en defensa; Giraldo, Orozco y Bello en el medio y 'Titi' Rodríguez junto a Hurtado estarán en el ataque.

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Con Alfredo Morelos y ´Titi´Rodríguez comandando la delantera de ambos equipos y jugadores de experiencia en campo de juego, se espera un partido con goles y lleno de emociones.

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