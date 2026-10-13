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Netflix adquiere los derechos exclusivos para el Mundial 2030: conozca en cuáles países aplica

El acuerdo, además, incluye la transmisión totalmente gratuita de un partido de cada jornada.

Netflix adquiere derechos exclusivos para el Mundial 2030: conozca en cuáles países se podrá ver
Foto: Netflix | FIFA

Noticias RCN

octubre 13 de 2026
11:46 a. m.
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Apenas tres meses después de finalizado el Mundial de la FIFA 2026, ya hay noticias acerca de la Copa del Mundo que se celebrará en España, Portugal y Marruecos en el 2030.

La plataforma de streaming Netflix ha anunciado una importante noticia de cara a lo que serán los derechos de transmisión de la próxima edición de la máxima competición de selecciones, en un movimiento que marcará el futuro de la transmisión de eventos deportivos.

Netflix adquiere derechos exclusivos para el Mundial 2030

Este martes 13 de octubre, Netflix confirmó que adquirió los derechos exclusivos de la Copa del Mundo 2030 para España y Andorra, ofreciendo los 104 partidos que tendrá la competición.

Además, informaron que, como parte del acuerdo, transmitirán de forma gratuita un partido de cada jornada y conformarán una alianza con un canal de televisión abierta en España para ofrecer un paquete de partidos que incluirá todos los partidos de España, las semifinales y la final.

"El acuerdo amplía, además, la creciente colaboración de Netflix con la FIFA. Netflix posee también los derechos audiovisuales en Estados Unidos y Canadá de las ediciones del 2027 y 2031 de la Copa Mundial Femenina de la FIFA", informaron a través del comunicado oficial.

En 2030 se celebrará el centenario de la Copa Mundial de la FIFA

La edición del 2030 será la celebración de los 100 años de la Copa Mundial y, además de los anfitriones España, Portugal y Marruecos, los países latinoamericanos Argentina, Uruguay y Paraguay recibirán al menos un partido como parte del homenaje al primer Mundial disputado en Uruguay.

A pesar de conocerse las sedes, la FIFA aún no ha confirmado la cantidad de equipos que harán parte de la competencia ni la sede de la gran final que estaba prevista para jugarse en el estadio Santiago Bernabéu, pero con la nueva megaconstrucción de un estadio para más de 100 mil espectadores en Marruecos, la decisión tomará un poco más de tiempo.

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