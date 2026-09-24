Atlético Nacional vs. Millonarios: vea los goles del vibrante empate en el Atanasio Girardot

Atlético Nacional y Millonarios protagonizaron un intenso empate 1-1 este jueves 24 de septiembre, por la fecha 12 de la Liga BetPlay 2026-II.

Ante 44.008 aficionados en el estadio Atanasio Girardot, bogotanos y antioqueños repartieron puntos en un clásico que tuvo goles, opciones en ambas áreas y la aparición de James Rodríguez durante el segundo tiempo.

Los goles del empate entre Atlético Nacional y Millonarios

Millonarios golpeó primero. Cuando transcurría el minuto 39, un tiro de esquina terminó generando varios rebotes dentro del área de Nacional y Julián Angulo aprovechó la oportunidad para enviar el balón al fondo de la red con una acrobática definición.

La respuesta del conjunto verdolaga llegó antes del descanso. En el 45+3, otro cobro desde la esquina encontró a Andrés Reyes, quien se impuso en el juego aéreo y marcó de cabeza el 1-1. El defensor contó con la asistencia de Elías Cabrera.

Durante el complemento, Nacional asumió el protagonismo y buscó con mayor insistencia el segundo tanto. Los locales terminaron con 11 remates frente a cuatro de Millonarios, mientras los azules intentaron aprovechar los espacios mediante transiciones rápidas.

James Rodríguez jugó y Chicho Arango salió lesionado

Una de las noticias negativas para Nacional ocurrió apenas en los primeros minutos. Cristian 'Chicho' Arango tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla después de sufrir un fuerte golpe en una acción con Stiven Vega. El delantero salió visiblemente afectado y se espera conocer el alcance de la lesión.

Por su parte, James Rodríguez comenzó como suplente e ingresó al minuto 60, en reemplazo de Juan Manuel Zapata. El volante colombiano participó en la búsqueda del segundo gol y tuvo a su cargo acciones de pelota quieta.

El partido también dejó la expulsión de Andrés Sarmiento sobre el minuto 85, por lo que Nacional terminó con diez jugadores.