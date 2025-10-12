Nacional vs. Medellín, final de ida de la Copa BetPlay: fecha, hora y canal para ver

La ciudad de Medellín se prepara para vivir uno de los capítulos más intensos y memorables de su historia futbolera. Atlético Nacional e Independiente Medellín se verán las caras en la gran final de la Copa BetPlay, un clásico paisa que promete emociones, tensión y un ambiente inigualable en el Atanasio Girardot.

La Dimayor confirmó que la serie se disputará en diciembre, con el partido de ida programado para el sábado 13 a partir de las 5:00 p.m., compromiso que será transmitido por Win Sports + para todo el país.

Ambos equipos llegan a esta instancia luego de quedar eliminados de la pelea por la Liga BetPlay, lo que convierte a la Copa en su única oportunidad de cerrar la temporada con un título. La rivalidad histórica y el orgullo de la ciudad añaden un ingrediente especial a la serie, que promete ser uno de los clásicos más disputados de los últimos años.

Dos caminos diferentes, un mismo objetivo

Atlético Nacional alcanzó la final con una campaña marcada por la regularidad, apoyado en un plantel que mezcla juventud y experiencia, y que ha encontrado en esta competencia un espacio para consolidar su idea de juego. Su fortaleza en casa, la capacidad de sus extremos para desequilibrar y la seguridad que han mostrado en etapas definitivas los posicionan como un rival difícil para cualquiera.

Por su parte, Independiente Medellín construyó su camino a fuerza de carácter. A pesar de los altibajos en el semestre, el equipo mostró una notable solidez defensiva y un mediocampo que, en esta Copa, ha sabido manejar los ritmos del partido. El DIM llega con ilusión, respaldado por una afición que siempre responde en este tipo de citas y con la motivación de vencer a su eterno rival en una serie a ida y vuelta.

Un clásico que definirá al campeón

El Atanasio Girardot será el escenario de los dos partidos, un elemento que agrega aún más equilibrio a la final. La localía compartida convierte cada encuentro en un duelo táctico, emocional y estratégico, donde la concentración será clave. Nacional buscará imponer su propuesta ofensiva desde el primer minuto, mientras que Medellín intentará golpear en los momentos justos y manejar la presión con inteligencia.

Todo está dado para que esta final quede en la memoria de los hinchas. Dos clubes emblemáticos, un mismo estadio, una ciudad dividida y un título en juego: el clásico paisa vuelve a escribir historia, esta vez en la Copa BetPlay.