Todo definido: Atlético Nacional ya tiene a su primera incorporación para el 2026

Atlético Nacional se prepara para enfrentar sus últimos partidos del 2025, donde se medirán ante Independiente Medellín en la gran final de la Copa BetPlay. Sin embargo, tras quedar eliminados de la Liga, las directivas ya están planificando lo que será el próximo año.

En ese sentido, se comienzan a conocer las primeras novedades con relación a la confección de la nómina y ya se reveló que hay un jugador que tiene todo listo para integrarse a la pretemporada del 2026.

Emilio Aristizábal regresa a Atlético Nacional

Uno de los jugadores que estaba a préstamo, regresará a la nómina 'verdolaga' luego de mostrar un gran rendimiento a lo largo de los últimos meses. Se trata del delantero Emilio Aristizábal, quien fue titular este 2025 en Fortaleza FC.

A lo largo de la temporada jugó 36 partidos con el equipo bogotano, marcando 12 goles y entregando 2 asistencias. Además, estuvo presente en la Copa del Mundo sub-20 de la FIFA, lo que reflejó su buen rendimiento a nivel de clubes.

Si bien el jugador despertó interés en clubes del fútbol internacional, se conoció que Nacional lo va a tener en cuenta y el joven goleador tendrá que ganarse su puesto, recordando que ya tuvo sus primeras oportunidades a nivel profesional en este club entre 2023 y 2024.

Los otros jugadores que Atlético Nacional tiene a préstamo

Además de Emilio Aristizábal, Atlético Nacional tiene a varios jugadores cedidos en diferentes clubes del fútbol colombiano y algunos de ellos tendrían que regresar al equipo para el 2026, aunque está sujeto a evaluación del cuerpo técnico que sigan en la institución.

Los que deben regresar son Samuel Velásquez, quien se encuentra en Deportes Tolima y tiene ofertas del exterior; Yeicar Perlaza, quien tuvo pocos minutos en Independiente Santa Fe; y Jayder Asprilla, quien tuvo un gran año con Real Cundinamarca en la B.

Entre tanto, Kevin Parra en Equidad (Internacional de Bogotá) y Juan Pablo 'Tatay' Torres en Tolima tienen contrato vigente hasta junio del próximo año.