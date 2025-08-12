¡Junior es el segundo finalista de la Liga BetPlay! América de Cali le hizo el favor ante Nacional
El 'Tiburón' disputará la gran final del fútbol colombiano ante Deportes Tolima, luego de que Atlético Nacional no aprovechara su caída en Medellín.
Al cierre de la fecha 5 de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay, Deportes Tolima selló su clasificación a la gran final y estuvo durante varios días esperando por su rival, que saldría entre Junior de Barranquilla y Atlético Nacional, que llegaron con vida a la última fecha del grupo A.
A Junior le bastaba con un empate ante el DIM en el Atanasio Girardot, pero en caso de una derrota, Nacional podría superarlos si le ganaba al América de Cali en el estadio Pascual Guerrero. Sin embargo, 'La Mechita' ayudó al cuadro barranquillero.
América de Cali ganó y metió a la final al Junior
El 'escarlata' se puso en ventaja ante Nacional desde los primeros instantes gracias a un autogol de Andrés Felipe Román. Unos minutos más tarde, Dylan Borrero marcó un golazo desde afuera del área y puso el 2-0 en el marcador a los 20 minutos de compromiso.
Alfredo Morelos descontó antes del final del primer tiempo y le dio aire a Nacional. Sin embargo, en la segunda mitad el equipo no se encontró y Dylan Borrero se fue de doblete para poner el 3-1. Sobre el final, Dayron Asprilla volvió a marcar para el 'verde' para el 3-2 definitivo.
Junior cayó en Medellín, pero celebró
En el Atanasio Girardot, Independiente Medellín buscaba sellar su puesto en la Copa Libertadores 2026 y salió a ganar ante Junior. Por medio de goles de Brayan León y José Ortiz en el primer tiempo, se fue 2-0 arriba en el marcador y complicaba al Junior.
En la segunda mitad, el Junior pudo descontar por medio de Bryan Castrillón, pero no les alcanzó para el empate que necesitaban. Cayeron en Medellín, pero celebraron el resultado en Cali y ahora se preparan para el duelo definitivo ante Deportes Tolima.