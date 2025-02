Nacional vs. Tolima, aplazado en el fútbol colombiano

Atlético Nacional ya no se enfrentará con Deportes Tolima este domingo 16 de febrero debido a un aplazamiento que se oficializó este viernes por parte de la Dimayor, la cual argumenta que el cuadro ‘pijao’ no podía tener el descanso correspondiente y por tal razón se llegó al acuerdo de correr el juego para una fecha que aún no está definida.

El partido que se debía jugar entre Tolima y Pereira este jueves no se llevó a cabo en su totalidad debido a las condiciones climáticas. A raíz de ello, el encuentro terminó en la mañana de este viernes y por tal razón el elenco ‘pijao’ no contaría con las horas correspondientes de descanso para disputar su duelo con Nacional.

"La División Mayor del Fútbol Colombiano – DIMAYOR, se permite informar a la opinión pública que el partido entre Atlético Nacional y Deportes Tolima, válido por la fecha 5 de la Liga BetPlay DIMAYOR I-2025 ha sido aplazado.

El club Deportes Tolima no podrá cumplir los tiempos de descanso tras la suspensión del segundo tiempo de su partido ante Deportivo Pereira por condiciones climáticas que obligaron a finalizarlo este viernes 14 de febrero en el Estadio Hernán Ramírez Villegas.

La fecha del partido aplazado será comunicado oportunamente en los canales oficiales de la DIMAYOR", se leyó en el comunicado oficial.

Noticia en desarrollo...