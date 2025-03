Naomi Osaka no le dio crédito a Camila Osorio: "El peor partido que he jugado en mi vida"

El miércoles pasado, Camila Osorio protagonizó una victoria histórica para el tenis colombiano. La jugadora cucuteña, de 23 años, se convirtió en la primera tenista 'cafetera' capaz de vencer a una exnúmero 1 del mundo. 'Cami' venció a Naomi Osaka por 6-4 y 6-4 en la primera ronda del Masters 1000 de Indian Wells. Pues bien, su gesta no fue reconocida por la nipona, quien le quitó todo crédito.

Osorio Serrano fue ampliamente superior que Osaka, quien supo ganar ese torneo en 2018. La nortesantandereana, bicampeona de la Copa Colsanitas, aprovechó tres de las ocho oportunidades de quiebre que tuvo. Necesitó una hora y 31 minutos para hacerse con la victoria en la Cancha 1.

Pues bien, la japonesa no reconoció la buena labor de su rival y señaló que fue el "peor partido de su vida". Osorio se mostró feliz por lo conseguido y ya está preparando su duelo contra Clara Tauson, número 21 en el escalafón de la WTA. La colombiana ya venció a la danesa en los cuartos de final del WTA 250 de Charleston 2021 (6-4 / 1-0, retiro).

Camila Osorio: ¿Qué dijo Naomi Osaka tras su derrota?

"El peor partido que he jugado en mi vida. Vaya, lo siento mucho por todos los que vieron eso", fue la publicación que hizo la bicampeona del Abierto de Estados Unidos (2018 y 2020) y del Abierto de Australia (2019 y 2021) en su cuenta de 'Threads'.

Naomi Osaka aclaró que no estaba lesionada contra Camila Osorio

"En primer lugar, no estoy lesionada. Me siento muy bien, lo cual creo que es algo positivo. En segundo lugar, es realmente extraño porque creo que lo hice bien en Australia. Es como parar y volver a empezar. Habría sido muy útil jugar más partidos en este torneo, pero obviamente no lo logré. Lo mismo me pasó con mi tenis hoy. Hubo cosas que no me salieron bien porque solo pude comenzar a practicar mi servicio después de un tiempo y cosas así. Creo que, dada la situación, no fue tan terrible, pero me hubiera gustado ganar y seguir jugando en el torneo", agregó en rueda de prensa.