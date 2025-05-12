Cambio Radical presentó su lista al Senado: ¿Está Germán Vargas Lleras?

Este viernes 5 de diciembre, Cambio Radical presentó su lista al Senado. De acuerdo con lo mencionado por el partido, buscan tener figuras con trayectoria, capacidad y determinación.

La colectividad aseguró que Colombia está en crisis por causa del Gobierno Petro. Por lo tanto, desea que la agenda legislativa esté encaminada en la seguridad, fortalecimiento de la economía, ajustar el sector salud y en contra de la corrupción.

No está Germán Vargas Lleras

Esta lista abierta está conformada por 100 candidatos y a la cabeza está el senador Carlos Fernando Motoa. Otros nombres importantes son: Carlos Mario Farelo, Didier Lobo Chinchilla, Lina María Garrido Martín, José Luis Pérez, Edgar Jesús Díaz, Gersel Luis Pérez, y así como reconocidos líderes regionales como Edgardo Miguel Espitia Cabrales, Carlos Hernán Rodríguez Naranjo, José Nicolás Gómez, Nelson Javier López Rodríguez, Álvaro Miguel Navas Patrón, Óscar Hernández Gualdrón, Victoria Edgar Orozco, Julián Alonso Restrepo Jaramillo, Juan Carlos Florián Triana y Gonzalo Dimas Baute González.

“La colectividad reafirma que, durante la legislatura 2026–2030, seguirá actuando con coherencia, responsabilidad y sentido de país, siempre pensando en el bienestar de los colombianos”, declaró Cambio Radical. La sorpresa llegó en que no está el nombre de Germán Vargas Lleras, quien alcanzó a sonar desde hace semanas.

Carlos Motoa la lidera

Motoa se pronunció: “Seré el #1 y asumiré como propia la tarea de defender los principios y propuestas de Germán Vargas Lleras en la contienda venidera, donde serán necesarias personas con convicción, conocimiento y carácter”.

Cabe mencionar que el partido aún no se ha inscrito para las consultas interpartidistas de marzo. De hacerlo, el último día del plazo es el lunes 8 de diciembre.

En las elecciones de 2022, Cambio Radical obtuvo 1.612.592 votos (9.53%), según cifras de MOE. Esto le permitió tener 11 curules (10 hombres y una mujer): David Luna, Arturo Char, Antonio Zabaraín, Carlos Abraham Jiménez, Edgar Díaz, Carlos Farelo, Jorge Enrique Benedetti, Ana María Castañeda, Carlos Motoa, José Luis Pérez y Didier Lobo.