Néstor Lorenzo rompió el silencio y contó la verdad tras rumores de pelea en la Selección Colombia

El reciente empate 1-1 entre la Selección Argentina vs. Colombia en el Monumental, por las Eliminatorias al Mundial, dejó sensaciones encontradas y un sinfín de análisis.

Para desglosar el vibrante encuentro y aclarar algunas controversias, el director técnico de la 'Tricolor', Néstor Lorenzo, conversó en "Puede Pasar Radio" con Gustavo Kuffner, en Dsports Radio 103.1. Durante la entrevista, el estratega argentino no solo profundizó en las claves del partido, sino que también abordó la situación de Juan Fernando Quintero y desmintió categóricamente rumores sobre una supuesta disputa interna en el vestuario.

¿Qué análisis hizo Néstor Lorenzo del desempeño de la Selección Colombia frente a Argentina?

El partido en Buenos Aires fue un verdadero choque de emociones. Colombia golpeó primero con un golazo de Luis Díaz al minuto 24, tras una magnífica jugada colectiva que el guajiro finalizó impecablemente ante Emiliano Martínez.

'Lucho', sin duda, fue una pesadilla constante para la defensa 'albiceleste', mostrando su mejor versión en uno de los estadios más exigentes del continente.

Sin embargo, Argentina reaccionó en la segunda mitad. A pesar de sufrir la expulsión de Enzo Fernández al minuto 70, la 'Albiceleste' encontró el empate a diez minutos del final gracias a Thiago Almada, quien aprovechó un balón suelto para sellar el 1-1 definitivo y mantener el invicto de los campeones del mundo en casa.

Finalizado el encuentro, Néstor Lorenzo compartió sus impresiones:

"En Argentina hicimos un buen partido. Se jugó para ganar, pero nos empataron en una jugada confusa. El partido me dejó conforme, competimos contra la mejor selección del mundo. Cualquier planteo que hagas puede ser vulnerado por la capacidad técnica y táctica del equipo argentino, la idea era cortar circuitos en el mediocampo, donde se hacen muy fuertes", explicó.

Sobre el rendimiento de Colombia, Lorenzo valoró la intensidad. "Me sorprendió la agresividad con la que se jugó, se discutía cada jugada, muy disputado tanto desde lo físico como desde lo táctico. Me enojé con mis jugadores de que discutieron tanto, no me gusta eso. El fútbol es simple", comentó.

Subrayó también la intención de su equipo: "La idea era que Argentina no te domine, no te someta. Venían de hacerle 4 goles a Brasil en esa cancha. Lo más fácil hubiese sido hacer un planteo defensivo y tratar de buscar el empate, pero nosotros queremos competir con los más grandes".

Néstor Lorenzo desmintió los rumores de una supuesta pelea en el camerino de la Selección Colombia

En la entrevista, Néstor Lorenzo abordó un tema sensible que circuló en la opinión pública: los rumores de una supuesta pelea en el vestuario que involucró a Jhon Durán. El estratega fue contundente y enfático al desmentir cualquier altercado.

No pasó absolutamente nada, inventaron todo. Están todos los jugadores de testigo. Me duele que, en vez de querer el bien de la selección, busquen inestabilidad, afirmó Lorenzo.

Sus palabras buscaron poner fin a las especulaciones que, según él, solo buscan desestabilizar el ambiente de la 'Tricolor'.

Asimismo, Lorenzo se refirió a la situación de Juan Fernando Quintero, un jugador cuya ausencia generó comentarios.

"Juanfer es un jugador más en el proceso, es importante por su técnica y su liderazgo, ayuda mucho en el grupo. Ahora está con una distensión, si no hubiese estado en la convocatoria", aclaró, confirmando que la razón de su no llamado fue puramente física y no una decisión técnica o disciplinaria.