“En Barranquilla la gente no alienta”: la fuerte crítica de Néstor Lorenzo a los hinchas

Luego del empate 1-1 entre Colombia y Argentina en el Estadio Monumental, por la fecha 16 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, el entrenador de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, se mostró satisfecho por el rendimiento de su equipo y dejó un fuerte mensaje para la afición. En un partido vibrante, la Tricolor logró rescatar un punto en una de las plazas más difíciles del continente, ante la actual campeona del mundo.

"Estoy orgulloso de lo que hicieron estos muchachos. Supieron interpretar el partido, competir de igual a igual y mantener la personalidad en una cancha muy exigente", declaró Lorenzo en la rueda de prensa posterior al compromiso.

Crítica directa a la hinchada: “En Barranquilla la gente se inquieta, no alienta”

Más allá del análisis futbolístico, el entrenador argentino centró parte de su discurso en una crítica frontal hacia el comportamiento de algunos sectores de la hinchada colombiana, en especial cuando los resultados no acompañan. “En Barranquilla la gente se inquieta, no alienta. En los partidos que perdimos jugando como lo hicimos hoy, nos dejaron en esta situación. No lo considero justo por el rendimiento”, dijo Lorenzo, visiblemente molesto.

El DT también pidió un cambio de actitud de cara a los próximos desafíos. “Los peores partidos que jugamos fueron dos empates. Lo que puedo decir es que tengan fe, que apoyen, que alienten”, insistió.

“La Eliminatoria no es fácil, no se gana 4 a 0 todos los días”

Lorenzo también cuestionó las expectativas que algunos aficionados han depositado sobre la Selección, exigiendo triunfos abultados sin considerar la dificultad del camino al Mundial. “Les dije a los jugadores que ellos generaron en la gente la idea de que siempre deben ganar 4 a 0. Pero no es así, muchachos, es difícil la Eliminatoria”, expresó.

Finalmente, envió un mensaje claro sobre el compromiso que espera del público colombiano. “Cualquiera alienta cuando vamos ganando 2 a 0, pero hay que alentar incluso cuando vamos perdiendo. Ese es el verdadero hincha”, concluyó.

El próximo reto para Colombia será en septiembre ante Bolivia, en condición de local, donde el llamado de Lorenzo a la unión y el respaldo será puesto a prueba.