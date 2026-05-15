Colombiano fue expulsado de España tras asesinar a golpes a la gata de su expareja por abandonarlo

Un ciudadano colombiano identificado como Camilo Candelo será expulsado de territorio español luego de ser señalado de asesinar brutalmente a la gata de su expareja en un aparente acto de venganza por la ruptura sentimental.

La denuncia fue difundida por la plataforma animalista ALTO, que alertó sobre la decisión judicial tomada por un juzgado en España.

Según el reporte, el hombre evitará la cárcel y será enviado de regreso a Colombia tras el proceso adelantado por las autoridades españolas.

¿Qué fue lo que ocurrió con la gata?

De acuerdo con la información entregada por la plataforma ALTO, los hechos ocurrieron a finales de abril en el barrio San Roque, en Torrevieja, provincia de Alicante.

Según el reporte, el hombre atacó violentamente a “Nala”, la gata de su expareja, en plena vía pública. Las autoridades señalaron que el animal recibió más de veinte golpes en la cabeza y posteriormente fue pateado cuando ya estaba sin vida sobre la acera.

¿Por qué las autoridades hablaron de violencia vicaria?

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Torrevieja imputó cargos por maltrato animal con ensañamiento y violencia de género en modalidad de violencia vicaria.

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Según las autoridades, el hombre habría escogido atacar a la mascota de su expareja para causarle daño emocional tras la ruptura de la relación.

La violencia vicaria es una forma de agresión en la que el victimario busca afectar psicológicamente a otra persona a través del daño contra seres queridos, familiares o incluso animales de compañía.

¿Por qué el colombiano no irá a prisión?

Según la denuncia conocida públicamente, dentro del proceso judicial existían solicitudes tanto de pena de cárcel como de expulsión del país.

Sin embargo, finalmente las autoridades españolas optaron por ordenar la expulsión inmediata del ciudadano colombiano, medida con la que evitaría cumplir condena en prisión en España.

La plataforma ALTO cuestionó la decisión y aseguró en su publicación que el hombre “es un peligro para otras mujeres y para los animales”.

¿Qué dijeron las organizaciones animalistas?

La organización animalista que difundió el caso manifestó su preocupación por el hecho de que el hombre quede en libertad tras regresar a Colombia.