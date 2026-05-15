Harold Santiago Mosquera regresaría al FPC y estos tres equipos lo estarían buscando

El mercado de fichajes del fútbol colombiano empieza a moverse y uno de los nombres que nuevamente toma fuerza es el de Harold Santiago Mosquera. El mediocampista ofensivo, de 31 años, estaría muy cerca de regresar al país luego de su paso por Cerro Porteño, equipo en el que no logró consolidarse ni encontrar la regularidad esperada durante la temporada.

De acuerdo con la información entregada por el periodista Alexis Rodríguez, el futbolista estaría buscando una salida en mutuo acuerdo con el conjunto paraguayo para poder escuchar ofertas y definir su próximo destino de cara al segundo semestre de 2026.

Mosquera venía de tener un rendimiento destacado en Independiente Santa Fe, club donde recuperó protagonismo y volvió a mostrar varias de las condiciones que lo llevaron años atrás al fútbol internacional. Precisamente, ese buen nivel le permitió regresar al exterior, aunque su experiencia reciente en Paraguay no terminó siendo la esperada.

Ahora, el creativo colombiano aparece nuevamente en el radar de varios equipos importantes de la Liga BetPlay.

¿Qué equipos quieren fichar a Harold Santiago Mosquera?

Según la información revelada por Alexis Rodríguez, serían tres los clubes interesados en quedarse con los servicios del volante ofensivo para el segundo semestre del año.

Uno de ellos sería América de Cali, equipo que sigue buscando alternativas ofensivas y jugadores con desequilibrio individual para fortalecer su plantilla.

Otro de los clubes interesados sería Millonarios FC, que continúa evaluando opciones para potenciar el frente de ataque y sumar variantes creativas en el mediocampo ofensivo.

Finalmente, también aparece en la lista Atlético Bucaramanga, que buscaría reforzarse con jugadores de experiencia pensando en competir de mejor manera en el segundo semestre.

¿Qué puede aportar Mosquera a su próximo equipo?

A pesar de no haber tenido continuidad en Cerro Porteño, Harold Santiago Mosquera sigue siendo un futbolista reconocido por su velocidad, desequilibrio en el uno contra uno y capacidad para generar opciones ofensivas.

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Además, su experiencia tanto en el fútbol colombiano como en el exterior podría convertirlo en una pieza importante para cualquiera de los equipos interesados en contratarlo.

Por ahora, todo apunta a que el jugador definirá primero su situación contractual con Cerro Porteño antes de avanzar oficialmente en negociaciones con alguno de los clubes colombianos. Mientras tanto, su posible regreso al país ya empieza a generar expectativa entre los aficionados, especialmente por el interés de instituciones tradicionales que podrían disputar una verdadera puja por quedarse con sus servicios.