Estas serían las ciudades más golpeadas por el fenómeno de El Niño

El Gobierno nacional confirmó que el país ya enfrenta señales tempranas de un escenario climático extremo, con temperaturas históricas, reducción sostenida de lluvias y un aumento acelerado de incendios forestales.

Las autoridades advirtieron que el fenómeno podría ser fuerte o incluso muy fuerte, lo que pone bajo especial riesgo a varias ciudades capitales del país que ya presentan problemas estructurales de abastecimiento de agua, altas temperaturas y vulnerabilidad frente a incendios.

¿Qué está pasando con el clima en Colombia?

Según el Ideam y los centros internacionales de predicción climática, durante mayo se han registrado anomalías positivas de temperatura en distintas regiones del país, mientras las lluvias han disminuido de manera constante desde marzo.

Además, las alertas por incendios forestales aumentaron drásticamente: pasaron de siete a 90 registros a nivel nacional entre el 1 y el 14 de mayo.

En la región Caribe, el panorama es aún más preocupante. Valledupar alcanzó los 38,4 grados centígrados, con una anomalía de +4,2 grados frente al promedio histórico. San Andrés también rompió récords al llegar a 33,7 grados.

¿Cuáles serían las ciudades más afectadas por el fenómeno de El Niño?

Las autoridades y Asocapitales advirtieron que algunas capitales enfrentan mayores riesgos debido a sus condiciones actuales de abastecimiento de agua y vulnerabilidad climática.

Entre las ciudades que más preocupación generan están Barranquilla, Cúcuta, Santa Marta, Valledupar y Riohacha, debido a la presión hídrica estructural que ya enfrentan.

Según el informe, una temporada seca prolongada podría llevar a restricciones en los sistemas de acueducto y obligar a implementar medidas de emergencia.

¿Qué ciudades podrían enfrentar más incendios?

Otro de los puntos críticos está relacionado con los incendios de cobertura vegetal en zonas cercanas a áreas urbanas.

Bogotá, Manizales, Ibagué, Pasto y Cali aparecen entre las ciudades más vulnerables debido a la presencia de vegetación seca y condiciones propicias para emergencias forestales.

Las autoridades advirtieron que las altas temperaturas y la ausencia de lluvias podrían convertir estos sectores en focos de incendios durante los próximos meses.