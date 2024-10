Néstor Lorenzo reveló lesión de figura de Colombia: "Sufrió un esguince de tobillo"

Este jueves 10 de octubre, la Selección Colombia sufrió su primera derrota en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 luego de perder 1-0 contra Bolivia en el Estadio Municipal de El Alto. Néstor Lorenzo lamentó la caída contra la 'verde' y expresó su preocupación por la falta de definición de la 'tricolor'.

Colombia jugó 65' minutos con superioridad numérica tras la expulsión de Héctor Cuéllar. Jhon Córdoba, quien entró en lugar de Roger Martínez (sufrió un "esguince de tobillo" según el estratega argentino), desperdició dos oportunidades clarísimas. Guillermo Viscarra también le impidió el festejo a Luis Díaz. Por su parte, Yaser Asprilla sufrió una lesión muscular por un golpe

"En principio, con la frustración que significa una derrota. Una situación donde el equipo jugó gran parte del partido con un hombre de más y lo hizo valer. Cuando quedamos con un hombre de más fuimos dominadores en el juego y en las llegadas; pero no pudimos concretar. Sabíamos que la precisión iba a ser muy importante en el día de hoy, ellos tuvieron una y concretaron. Nosotros tuvimos muchas y no pudimos", empezó diciendo Lorenzo durante la rueda de prensa.

Néstor Lorenzo describió el error en el gol de Bolivia

"El error del gol son los errores que se cometen en este tipo de canchas y en estas condiciones de juego. Con la pelota, con la llegada; por supuesto que no hay que cometerlo, pero no es fácil. Incluso quedando con uno más contra un equipo que está adaptado a la altura, que corre, que son 'aviones', no es tan fácil. No es fácil porque en el mano a mano ellos tienen una ventajita desde lo físico y la adaptación", agregó el exAT de José Néstor Pékerman.

Néstor Lorenzo está orgulloso de la Selección Colombia

"Desgraciadamente tuvimos muchas opciones y no entró. A mis jugadores los felicito, han hecho un esfuerzo enorme, han jugado a ganar. No contábamos con ese golazo que hizo el chico colombiano. Se buscó por todos lados y estoy orgulloso de mis jugadores", concluyó.