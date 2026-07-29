Las figuras colombianas que están entre los agentes libres más valiosos del mundo

Tras la finalización del Mundial de 2026, las dos grandes mentes creativas de la Selección Colombia encabezan la nómina de jugadores cafeteros libres en el mercado de fichajes.

Ninguno de los futbolistas en el escalafón supera los 2 millones de euros, lo que representa una auténtica oportunidad de mercado a coste cero.

El mercado de pases posterior a la Copa Mundial de la FIFA 2026 vive días decisivos y deja al descubierto un escenario tan paradójico como llamativo para el fútbol colombiano: más de un centenar de futbolistas nacidos en el país se encuentran actualmente sin contrato.

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Sin embargo, la atención mediática y de las secretarías técnicas se centra en un selecto grupo de cotizados jugadores que permanecen como agentes libres, encabezados por dos de los volantes más talentosos de la historia reciente de la Tricolor: Juan Fernando Quintero y James Rodríguez.

Según los datos de la plataforma especializada Transfermarkt, ninguno de los integrantes del top 5 de colombianos sin equipo supera los 2 millones de euros en el valor de su ficha, convirtiéndolos en opciones tácticas y económicas de alto impacto para varios clubes de América y Europa que buscan reforzarse antes del cierre de transferencias.

Estos son los cinco jugadores más valiosso que se encuentran libres

El escalafón de los agentes libres colombianos con mayor cotización actual está liderado por Juan Fernando Quintero, tasado en 1,8 millones de euros. A sus 33 años, el antioqueño rescindió recientemente su contrato con River Plate de Argentina y ya ha despertado el interés de la Serie A de Brasil, donde el Atlético Mineiro ha realizado sondeos preliminares para conocer sus pretensiones.

Igualado en el primer lugar en cuanto a valoración económica se encuentra el lateral izquierdo Déiver Machado, también cotizado en 1,8 millones de euros. Luego de culminar su etapa en el balompié europeo, el carrilero colombiano suena como alternativa para escuadras como el Deportivo La Coruña en España y el Sporting de Portugal.

Juan Fernando Quintero: 1,8 M€ (Último club: River Plate)

Déiver Machado: 1,8 M€ (En la órbita de equipos de España y Portugal)

James Rodríguez: 1,5 M€ (En búsqueda de minutos de cara a la temporada 2026/2027)

Roger Martínez: 1,5 M€ (Libre tras salir del fútbol saudí)

Ian Poveda: 1,2 M€ (Salió de Internacional de Bogotá)

Juan Guillermo Cuadrado: 800 mil €

Juan Sebastián Pedroza: 700 mil €

Kliver Moreno: 400 mil €

A un mes de que bajen las persianas de la ventana de pases en las principales ligas del mundo, los agentes de estos futbolistas trabajan a contrarreloj para cerrar sus incorporaciones.

Para las figuras de la Selección Colombia, conseguir equipo y ritmo de competencia será vital con miras a los próximos compromisos internacionales.