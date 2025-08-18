CANAL RCN
Las lágrimas desconsoladas de Neymar luego de perder 6-0 con el Santos

Neymar salió del campo de juego desconsolado tras la derrota 6-0 del Santos y el club tomó decisión contundente.

agosto 18 de 2025
07:48 a. m.
Neymar Jr. se hizo viral en las últimas horas en varios países del continente luego de que el astro brasileño saliera desconsolado de la cancha tras la histórica derrota que sufrió Santos a manos de Vasco da Gama.

El Santos anunció este domingo la destitución de su entrenador, Cléber Xavier, minutos después de ser goleado 6-0 por el Vasco da Gama en la vigésima fecha del Brasileirao 2025, en su mayor derrota en la historia del torneo.

"El Santos FC comunica la salida del técnico Cléber Xavier. El club agradece los servicios prestados y desea suerte en la secuencia de su carrera", divulgó el Peixe en un breve comunicado.

Cléber Xavier, de 61 años, fue anunciado como nuevo técnico del Santos a finales de abril, en lugar del portugués Pedro Caixinha, destituido por malos resultados. En total, Cléber Xavier dirigió el equipo paulista en 15 partidos, con 5 victorias, 4 empates y 6 derrotas.

Pese a que había logrado sacar el Santos de la zona de descenso y venía de dos victorias seguidas, la última el pasado fin de semana en casa del Cruzeiro, segundo clasificado, la humillación sufrida este domingo sentenció a Cléber Xavier, que ni siquiera hizo la rueda de prensa.

El Peixe es decimoquinto en el Brasileirao con 21 puntos en 19 partidos disputados, dos unidades más que el Vitória, primer equipo en zona de descenso y que tiene un partido más.

El Santos era la primera experiencia como entrenador en solitario de Cléber Xavier, que durante 24 años fue el asistente del exseleccionador Tite, a quien acompañó en el banquillo de la selección brasileña en los Mundiales de Rusia 2018 y Catar 2022 y en algunos de los grandes del país, como Corinthians, Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, Gremio o Inter de Porto Alegre.

La derrota sufrida este domingo en el Morumbis (estadio del Sao Paulo, en el que el Santos actuaba como local) es la más abultada de la historia del Santos en el Brasileirao, así como la más amplia sufrida actuando como local, aunque no fue en su casa, el estadio Vila Belmiro.

Neymar salió desconsolado del campo

También fue la mayor derrota del astro Neymar en toda su carrera. Ney jugó los noventa minutos este domingo y dejó el campo entre lágrimas tras la dura derrota.

"Sentimiento de mucha vergüenza, nunca había pasado por esto en mi vida. El lloro es de rabia, de todo. Lamentablemente, no consigo ayudar de todas las formas. Hoy fue una mierda, esta es la realidad", dijo Neymar tras el partido.

Posteriormente, en su perfil en Instagram, Neymar publicó una foto en blanco y negro cabizbajo con la frase "El Santos no merece esto".

La prensa brasileña asegura que el argentino Jorge Sampaoli, que ya dirigió al Peixe en 2019 y reside en Brasil, es la gran apuesta de la directiva santista para ocupar el cargo de entrenador.

